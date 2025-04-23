Сообщается, что 5 беспилотников с бомбами прилетели прямо в цель.

Дроны нанесли удары по заводу в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане (РФ), где производятся беспилотники типа Shahed. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (ЦПД СНБО) Андрей Коваленко в Telegram.

"Алабуга в Татарстане, где россияне производят Шахеды/Герани и различные обманки, где они нарастили производство, несколько громко, и несколько местами удачно", - написал он.

При этом отмечает, что на этом заводе более 6000 дронов произведено в Алабуге в 2024 году, и тысячи дронов - приманок.

"В этом году была поставлена задача россиянами производить в Алабуге от 8 000 до 10 000 Шахедов/Гераней в год и от 15000 дронов-обманок", - добавляет Коваленко.

Как сообщает "Репортер", есть "сильные прилеты" по заводу.

"1 БПЛА сбит, остальные 5 штук с бомбами по 250 кг прилетели точно в цель", - сказано в сообщении.

Отмечается, что расстояние до места попадания минимум 1129 км от границы с Украиной.

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Как сообщал УНИАН, это уже не первая атака на этот завод по сборке беспилотников-камикадзе типа "Шахед", которые российские захватчики называют "Герань-2". Год назад, 2 апреля 2024 года атаковано вражеское предприятие в Татарстане. Это была спецоперация ГУР Минобороны.

Также сообщалось, что на Курщине ВСУ атаковали место запуска вражеских БпЛА. В результате успешных действий украинских военных удалось ликвидировать 20 операторов беспилотников.

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