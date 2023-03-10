Валерий Романенко считает, что вертолёты в России сейчас посыпятся.

В РФ все чаще терпят крушения вертолеты. Все дело в том, что Украина перестала поставлять врагу двигатели и запчасти, аналогов которым действительно нет.

"С вертолетами проблема системная. Завод "Мотор Сич" перестал поставлять двигатели и запасные части к двигателям, а другого производителя в России нет. У них была фирма Климова, она выпускала двигатели те же самые аналоги украинских ВК 2500, они получали от "Мотор Сичи" мотор-комплекты, шла отвёрточная сборка, какие-то мелкие детали и оболочка приделывалась. Вертолёты сейчас посыпятся - вот это без вариантов. Что с будет с остальными типами самолётов, пассажирскими самолётами, ну вот посмотрим начало сезона. Как им удается сейчас дерибанить самолеты, которые стоят возле забора, с них снимать запчасти и ставить на действующие. Это покажет период интенсивной эксплуатации", - рассказал ведущий авиационный эксперт Валерий Романенко.

Он считает, что тогда уже можно будет посмотреть на результаты практики, когда просто крадутся самолёты.

"Самолёты, которые до того находились в лизинге, и по первому требованию должны были быть возвращены владельцам, вот наскольк эффективной окажется каннибализация, причём в условиях, что центры ремонта этих самолётов и обслуживания у них тоже отозваны по лицензии. Соответственно заработки там низкие и лучшие специалисты оттуда уйдут", - добавил эксперт.

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