Первое оружие по ленд-лизу прибудет в Украину уже в ближайшее время.

Сегодня, 1 октября 2022 года, вступил в силу закон о ленд-лизе для Украины, принятый в США

Об этом в Twitter напомнил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Сегодня вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины. А значит — больше оружия разного и качественного. Украина обязательно вернет себе все свои территории", - отметил Стефанчук.

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Ранее сообщалось, что первое оружие по ленд-лизу прибудет в Украину в середине октября.

Что такое закон о ленд-лизе:

Закон о ленд-лизе расширяет полномочия президента США в соглашениях по поставкам военной помощи Украине. Фактически, позволяет отдавать в долг или в лизинг военное оборудование по упрощенным процедурам экспортного контроля.

Он позволяет Белому дому предоставлять Украине оружие, технику, боеприпасы и продукцию двойного назначения по ускоренной процедуре, то есть не дожидаясь специального выделения средств для этого Конгрессом США.

В последний раз программа ленд-лиза действовала во время Второй мировой войны, когда американскую военную помощь поставляли противникам нацистской Германии, прежде всего Великобритании и СССР.

Ленд-лиз для Украины:

9 мая 2022 года президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Украинская сторона сможет получить военную технику и вооружение в аренду, а заплатить за них уже после победы над Россией, или просто отдать уцелевшую технику назад.

Эксперты уверены, что оружие по ленд-лизу, которое получит Украина, радикально изменит соотношение сил. Поэтому сейчас Москва пытается использовать возможность, и захватить еще больше территорий на Донбассе.

УНИАН уже рассказывал, на какую поддержку от данного ленд-лиза может рассчитывать Украина.

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