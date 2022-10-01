Сегодня, 1 октября 2022 года, вступил в силу закон о ленд-лизе для Украины, принятый в США
Об этом в Twitter напомнил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
"Сегодня вступил в силу закон США о ленд-лизе для Украины. А значит — больше оружия разного и качественного. Украина обязательно вернет себе все свои территории", - отметил Стефанчук.
Ранее сообщалось, что первое оружие по ленд-лизу прибудет в Украину в середине октября.
Что такое закон о ленд-лизе:
Закон о ленд-лизе расширяет полномочия президента США в соглашениях по поставкам военной помощи Украине. Фактически, позволяет отдавать в долг или в лизинг военное оборудование по упрощенным процедурам экспортного контроля.
Он позволяет Белому дому предоставлять Украине оружие, технику, боеприпасы и продукцию двойного назначения по ускоренной процедуре, то есть не дожидаясь специального выделения средств для этого Конгрессом США.
В последний раз программа ленд-лиза действовала во время Второй мировой войны, когда американскую военную помощь поставляли противникам нацистской Германии, прежде всего Великобритании и СССР.
Ленд-лиз для Украины:
9 мая 2022 года президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины. Украинская сторона сможет получить военную технику и вооружение в аренду, а заплатить за них уже после победы над Россией, или просто отдать уцелевшую технику назад.
Эксперты уверены, что оружие по ленд-лизу, которое получит Украина, радикально изменит соотношение сил. Поэтому сейчас Москва пытается использовать возможность, и захватить еще больше территорий на Донбассе.
УНИАН уже рассказывал, на какую поддержку от данного ленд-лиза может рассчитывать Украина.
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