По его словам, финансовые потери и рост трат российских аэропортов - это не менее важный момент, нежели очевидное нарушение логистики.

21 августа аэропорты Внуково и Домодедово московского авиаузла ввели ограничения на прием и отправление рейсов с 06:25 по 08:40. Часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты, например, один из самолётов был отправлен в Казань.

Военный эксперт Александр Коваленко отметил, что фактически два крупных аэропорта в Москве простаивали два часа. Был сбой отправки не только гражданского, но и грузового авиа-транспорта. Самолёты, которые не могли сесть в аэропортах, либо ждали в воздухе разрешения, выжигая больше топлива, либо летели в другие аэропорты, опять-таки, выжигая топливо.

"Представим себе системность тревог в российских аэропортах. Если в сутки они будут на 2, 4, 8 часов вводить ограничения на прием и отправление рейсов. Какие будут нести финансовые потери аэропорты из-за этих простоев? Или, немного иначе. Любой аэропорт России не только является частью общей логистики, в том числе участвующей в грузопотоке для обеспечения войны в Украине, но и своими налоговыми отчислениями, поддерживающие бюджет, направленный на финансирование войны. А если они начинают проседать по доходам?" - написал он.

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По его словам, финансовые потери и рост трат российских аэропортов - это не менее важный момент, нежели очевидное нарушение логистики.

"И главное, если задействованные средства, для подрыва стабильной работы аэропортов дешевле, общих потерь за час простоя, то, возникает вопрос, а почему бы и нет?" - добавил Коваленко.

Закрытие аэропортов в Москве - подробности

В понедельник, 21 августа, в Москве закрыли все аэропорты, были задержаны или отменены 90 рейсов. По состоянию на 09:50 по московскому времени в аэропорту Внуково были задержаны 28 рейсов. В Домодедово задерживаются вылеты 20 самолетов, отменен один. В Шереметьево задержаны 45 рейсов.

В Росавиации сообщили, что в связи с ограничениями в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский на запасные аэродромы перенаправили 45 пассажирских рейсов и 2 грузовых.

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