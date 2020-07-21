Египетский парламент разрешил президенту страны вводить войска в Ливию

Данное решение не означает обязательный ввод армии Египта в соседнюю страну.

Парламент Египта в понедельник разрешил размещать войска за пределами страны, уполномочив на это президента Абделя Фаттаха Ас-Сиси.

Это произошло после того, как глава Египта пригрозил военными действиями против сил, поддерживаемых Турцией, в соседней Ливии, где годами идет гражданская война, сообщает ТСН со ссылкой на Egypt Today.

Как отмечается, такое решение приняли на закрытом заседании, посвященном защите национальной безопасности Египта и Ливии от террористических угроз. Участники сессии не могут разглашать любые детали.

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По информации СМИ, 16 июля президент на встрече с ливийскими вождями племен заявил, что Египет всегда стоял за мирное завершение войны в Ливии. Однако ему приходится наблюдать за деятельностью, которая угрожает национальной безопасности Египта. Он добавил, что военная интервенция страны в Ливии возможна лишь с согласия ливийского народа и с разрешения парламента Египта.

Отметим, что разрешение парламента не свидетельствует об обязательном вводе египетской армии на территорию Ливии.

Боевые действия в Ливии начались после свержения ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Сейчас страна разделена между правительством на востоке, союзником которого является военный командир Халифа Хафтар, и правительством национального единства в Триполи на западе.

Египет в этой войне поддерживает восточные ливийские силы, а Турция – правительство запада в Триполи.

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