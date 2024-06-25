Журналист после освобождения возвращался в Австралию.

В Великобритании в понедельник утром, 24 июня, основатель WikiLeaks, австралийский журналист Джулиан Ассанж покинул тюрьму максимально строгого режима Белмарш, в которой он провел 1 901 день.

Ассанжа освободил под залог Высокий суд Лондона, сообщает WikiLeaks в своем аккаунте в Х. "...днем его отпустили в аэропорт Станстед, где он сел на самолет и вылетел из Великобритании", - отмечается в публикации. Издание добавило, что освобождение Ассанжа - это результат глобальной кампании, в которой участвовали активисты, законодатели, различные политические лидеры и даже привлекалась Организация Объединенных Наций.

"Это создало условия для длительных переговоров с Министерством юстиции США, которые привели к заключению соглашения, что еще не было официально завершено. Мы предоставим дополнительную информацию как можно скорее", - поделились в WikiLeaks.

Видео дня

Ассанж после освобождения возвращался в Австралию. "После более чем пяти лет, проведенных в камере размером 2х3 метра, в изоляции 23 часа в сутки, он скоро воссоединится со своей женой Стеллой Ассанж и их детьми, которые знают своего отца только из-за решетки", - подчеркнули журналисты.

В центре внимания Джулиан Ассанж - новости, которые стоит знать

Австралийскому журналисту в США предъявили 8 обвинений, в частности, в шпионаже из-за того, что WikiLeaks опубликовало секретные документы различных американских ведомств.

США просили отправить журналиста на американскую территорию. Если бы из Британии Асанжа отправили в Штаты, там бы ему грозило до 175 лет заключения. В апреле 2022 года Лондонский суд выдал ордер на экстрадицию журналиста в Штаты.

Справка УНИАН. Издание WikiLeaks специализируется на публикации историй о нарушении прав людей и коррупции в правительстве. Джулиан Ассанж создал этот проект в 2006 году.

Вас также могут заинтересовать новости: