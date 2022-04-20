В Штатах ему может грозить до 175 лет тюрьмы.

Лондонский суд выдал ордер на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, где в отношении него выдвинуты 18 уголовных обвинений.

Дело будет направлено министру внутренних дел Великобритании Прити Пател, которой предстоит принять решение о выдаче, сообщает The Guardian.

В случае возможного подписания ордера министром у Ассанжа еще останется возможность попытаться оспорить решение в судебном порядке в ходе апелляции в Высоком суде Лондона. До 18 мая защита основателя WikiLeaks может представить свои аргументы.

Соучредитель Wikileaks, имеющий право на апелляцию, появился по видеосвязи во время слушаний в Вестминстерском мировом суде, которые один из его адвокатов назвал "кратким, но значимым моментом в деле".

Марк Саммерс, королевский адвокат Ассанжа, сказал главному судье, что у него нет другого выбора, кроме как отправить дело министру внутренних дел. На данный момент у команды Ассанжа не было возможности собрать новые доказательства, но были "свежие события", добавил он.

Саммерс сказал, что министру внутренних дел будут представлены "серьезные материалы" в отношении приговора и условий в США.

Напомним, короткое слушание состоялось после того, как в прошлом месяце Верховный суд отклонил апелляцию Ассанжа против его экстрадиции. В декабре он пытался оспорить решение высшего суда, который постановил, что он может быть экстрадирован после заверений властей США в отношении условий его содержания в тюрьме.

Австралиец Джулиан Ассанж – основатель платформы WikiLeaks. В США Ассанжу предъявлены в общей сложности 18 обвинений, в том числе в нарушении законодательства о шпионаже – в связи с публикацией WikiLeaks секретных документов различных американских ведомств.

В настоящее время Ассанж содержится в британской тюрьме строгого режима в связи с запросом США об экстрадиции. В случае его выдачи, создателю интернет-платформы грозит до 175 лет тюрьмы.

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