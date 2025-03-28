Мелони назвала реакцию некоторых европейских лидеров на Дональда Трампа "слишком политической".

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони отвергла идею о том, что Италии придется выбирать между США и Европой, и заявила, что не видит в президенте США Дональде Трампе противника, и продолжит уважать "первого союзника" Италии.

В интервью Financial Times Мелони также назвала реакцию некоторых европейских лидеров на Дональда Трампа "слишком политической".

"Я консерватор. Трамп — лидер-республиканец. Конечно, я ближе к нему, чем ко многим другим, но я понимаю лидера, который защищает свои национальные интересы", - сказала Мелони.

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По ее словам, "конфронтационный" подход Трампа к европейской обороне станет столь необходимым "стимулом" для континента, чтобы взять на себя ответственность за свою собственную безопасность.

"Я люблю говорить, что кризис всегда таит в себе возможности", — сказала она.

При этом, в то время как многие в Европе опасаются, что Трамп готовится принудить Украину к невыгодному мирному соглашению, Мелони выразила веру в его усилия, при этом неоднократно подчеркивая необходимость надежных гарантий, чтобы Россия не возобновила войну в будущем.

Однако она по-прежнему скептически относится к французскому и британскому предложению о европейских "силах заверения" для Украины, которое, по ее словам, может быть воспринято Москвой как провокация.

"Здесь мы должны быть осторожны. Это может быть воспринято скорее как угроза", — сказала она.

Вместо этого она выступает за распространение статьи 5 НАТО о взаимной обороне на Украину — без фактического принятия Киева в альянс — что, по ее словам, было бы "проще и эффективнее", чем другие предложения.

При этом на вопрос о том, считает ли она Россию долгосрочной угрозой, Мелони ответила достаточно уклончиво:

"Я считаю, что это может быть так, я думаю, что это может быть так. Но в любом случае, я считаю, что мы должны найти способ быть готовыми защитить себя от любой угрозы, которая может у нас быть".

Мелони при этом подчеркнула, что угрозы безопасности, исходящие из Африки в адрес членов НАТО, не будут игнорироваться.

"Вы должны понимать, что угрозы могут исходить со всех сторон. Так что если вы просто думаете, что можете защитить себя, заботясь о восточном фланге, и не учитываете, например, то, что происходит на южном фланге, у вас будут проблемы", - заявила она.

Джорджия Мелони - заявления

Ранее Мелони призвала пригласить на следующую встречу "коалиции желающих" Соединенные Штаты Америки. По ее словам, продолжение работы с США важно для прекращения войны и достижения мира, который обеспечит суверенитет и безопасность Украины.

В то же время Мелони напомнила, что ее страна не будет отправлять военный контингент в Украину.

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