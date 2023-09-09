Российский диктатор насмехался над домашним любимцем американского президента.

Джордж Буш-младший, который был президентом США в 2001-2009 годах, рассказал, как российский диктатор Владимир Путин обидел его, когда начал насмехаться над его любимой собакой. Эту историю Буш вспомнил во время выступления по видеосвязи на форуме Yalta European Strategy, прошедшем 8-9 сентября в Киеве, пишет "Европейская правда".

"Он увидел моего терьера и сказал: "Разве это собака?" Затем в Москве он предложил показать свою собаку. Я согласился, и он показал большую собаку, сказав, что та легко справится с моей. Я был удивлен и сказал, что это меня оскорбляет. На что Путин лишь спросил: "Почему?" - рассказал Буш.

По мнению экс-президента США, эта история хорошо иллюстрирует характер Путина.

Видео дня

"Он всегда хочет продемонстрировать свою силу. Вместо этого он считал Россию ослабленным государством и поэтому был обижен на весь мир", – говорит Буш.

Также бывший лидер Америки уверяет, что заглянул Путину в глаза и увидел его натуру.

"Он был заражен властью и жаждой денег", – сказал Буш.

Буш-младший об Украине

Как писал УНИАН, бывший президент США Джордж Буш-младший выразил уверенность, что Америка должна во что бы то ни стало продолжать поддерживать Украину, чтобы потом не пришлось защищать от России остальные страны Восточной Европы. Также Буш назвал Владимира Зеленского "жестким чуваком" и "настоящим техасцем".

Примечательно, что свои симпатии Украине Буш выразил еще в начале полномасштабного российского вторжения. В мае прошлого года он даже провел видеовстречу с Владимиром Зеленским.

Вас также могут заинтересовать новости: