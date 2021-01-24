Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел первый телефонный разговор с новым президентом США Джо Байденом.
Об этом сообщает пресс-служба офиса британского премьера.
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Стороны подтвердили готовность дальнейшего сотрудничества в рамках НАТО и возможность соглашения о свободной торговле между двумя странами.
«Основываясь на долгой истории сотрудничества между Великобританией и США по вопросам безопасности и обороны, лидеры подтвердили приверженность альянсу НАТО и общим ценностям в продвижении прав человека и защите демократии», - сказано в сообщении на сайте правительства Великобритании.
Говоря о возможности торгового соглашения, Джонсон «повторил свое намерение разрешить текущие проблемы в торговле как можно скорее».
Британский премьер также одобрил решение Байдена вернуть США во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату.
Что этому предшествовало
США прекратили обязательства по сотрудничеству со Всемирной организацией здравоохранения во время президентства Дональда Трампа.
В день после инаугурации Байден отменил ряд решений своего предшественника — в частности, запрет на въезд граждан ряда мусульманских стран.
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