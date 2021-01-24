Британский премьер также одобрил решение господина Байдена вернуть США во Всемирную организацию здравоохранение и Парижское соглашение по климату.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел первый телефонный разговор с новым президентом США Джо Байденом.

Об этом сообщает пресс-служба офиса британского премьера.

Читайте такжеТрамп планировал устроить переворот - WP

Стороны подтвердили готовность дальнейшего сотрудничества в рамках НАТО и возможность соглашения о свободной торговле между двумя странами.

«Основываясь на долгой истории сотрудничества между Великобританией и США по вопросам безопасности и обороны, лидеры подтвердили приверженность альянсу НАТО и общим ценностям в продвижении прав человека и защите демократии», - сказано в сообщении на сайте правительства Великобритании.

Говоря о возможности торгового соглашения, Джонсон «повторил свое намерение разрешить текущие проблемы в торговле как можно скорее».

Британский премьер также одобрил решение Байдена вернуть США во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату.

Что этому предшествовало

США прекратили обязательства по сотрудничеству со Всемирной организацией здравоохранения во время президентства Дональда Трампа.

В день после инаугурации Байден отменил ряд решений своего предшественника — в частности, запрет на въезд граждан ряда мусульманских стран.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН