Сейчас Байден совершает, вероятно, свой последний визит в Европу в качестве президента США.

Запад должен продолжать поддержку Украины, поскольку впереди "очень тяжелая зима". Об этом заявил президент США Джо Байден на брифинге в Германии.

Сегодня американский лидер совершает свой последний визит в Берлин в качестве президента. Он призвал союзников продолжать поддержку Украины, пока она не достигнет "справедливого и устойчивого мира".

"НАТО остается сильной и более объединенной, чем когда-либо. Нас ждет очень тяжелая зима. Мы не можем опускать руки", - заявил он.

Байдена критикуют за нерешительность

Как писал УНИАН, двукратный лауреат Пулитцеровской премии Боб Вудворд в своей новой книге "Война" заявил, что Байден мог повлиять на решение Путина начать полномасштабное вторжение в Украину из-за вывода американских военных из Афганистана. Это мнение поддержали полковник армии США в отставке Джонатан Свит и военно-политический обозреватель Марк Тот.

Старший директор Евразийского центра Atlantic Council, посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст считает, что США во главе с президентом Джо Байденом показывают в последнее время отсутствие лидерства и решимости в оказании помощи Украине. По его мнению, Байден находится в состоянии летаргии.

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