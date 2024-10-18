Дипломат заявил, что ему, как американцу стыдно, и он очень разочарован таким поведением Байдена.

США во главе с президентом Джо Байденом показывают в последнее время отсутствие лидерства и решимости в оказании помощи Украине.

Об этом в комментарии Укринформу заявил старший директор Евразийского центра Atlantic Council, посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст. Он отметил, что удивлен поведением поведением Байдена, который, якобы хотел покинуть пост "с сильным всплеском внешнеполитического лидерства".

"Байден находится в состоянии летаргии. Слабость, робость, которую мы уже наблюдали в его администрации, стала еще больше за последние пару месяцев по причинам, которые я не могу объяснить", - сказал Хербст.

Видео дня

Он добавил, что не прогнозирует, что Байден кардинально изменит поведение в течение 3 месяцев, которые остаются ему на посту президента.

Хербст детализировал, что Байдену предлагали разрешить Украине наконец бить ракетами ATACMS по целям на территории РФ, настаивали на выделении дополнительного пакета помощи Украине уже после выборов, предлагали отправлять более совершенное оружие, такое как JASSM.

"Все эти вещи легко сделать. Если он хочет войти в историю слабее, чем был раньше, это его выбор... Мне как американцу стыдно, я очень разочарован", - высказался экс-посол, добавив, что "Путин влез в голову Байдену" своими ядерными угрозами.

Помимо этого, не менее слабыми Хербст считает и власти Германии. "Две администрации - в США и Германии - усилили слабости друг друга. Досадная ситуация", - прокомментировал дипломат, отметив, что Путин как раз и рассчитывает на слабость этих стран и Запада в целом.

Байден и его визит в Германию

Сегодня американский президент совершит рабочий визит в Германию. Там он встретится с канцлером Олафом Шольцем и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Как сказал советник Белого дома по безопасности Джейк Салливан, во время визита Джо Байден будет обсуждать с союзниками войну в Украине и путь вперед.

Вас также могут заинтересовать новости: