Партнеры России действуют решительнее по сравнению с союзниками Украины, считают эксперты.

Двукратный лауреат Пулитцеровской премии Боб Вудворд в своей новой книге "Война" заявил, что Байден мог повлиять на решение Путина начать полномасштабное вторжение в Украину из-за выведение американских военных из Афганистана. Это мнение поддержали полковник армии США в отставке Джонатан Свит и военно-политический обозреватель Марк Тот в своей совместной статье на страницах издания The Hill.

Свит и Тот отметили, что с 24 февраля 2022 года была запущена целая цепь важных событий для всего мира. После того, как РФ развязала войну с Украиной, 7 октября 2023 года боевики палестинского террористического движения ХАМАС напали на Израиль и захватили в заложники более 250 человек.

Иран и Северная Корея активно снабжают российскую армию оружием и боеприпасами, в то время как партнеры Украины продолжают ограничивать Киев в атаках по объектах на территории РФ. По словам аналитиков, это может привести к еще большей эскалации со стороны Кремля.

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Также Иран продолжает наращивать свой боевой потенциал. Байден неоднократно заявлял, что глава государства Али Хаменеи не получит ядерное оружие под его руководством. Тем не менее, Иран уже находится на пороге прорыва в этой области.

Свит и Тот считают, что Байдену и Белому дому необходимо изменить курс, чтобы приблизить победу Украины. Они сказали, что разрешение использовать американские ATACMS, британские Storm Shadows и французские Scalps для уничтожения российских военных целей может стать отличным решением.

Аналитики упомянули и то, что Северная Корея все активнее участвует во вторжении Путина в Украину:

"Есть неподтвержденные сообщения о том, что Ким Чен Ын отправляет 3000 солдат для участия в боевых действиях на Донбассе".

Помимо этого Свит и Тот обеспокоены тем, что китайская армия продолжает проводить учения по блокаде Тайваня. Они подчеркнули, что Байден не реагирует на это достаточно решительно:

"Если не остановить вторжения в Тайвань и Восточную Европу, они могут оказаться последними костяшками домино в этой все более динамичной глобальной войне, которую Путин и Си Цзиньпин ведут против Вашингтона, Брюсселя и их западных союзников".

План победы Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский 16 октября представил в Верховной Раде План победы. В документе содержатся 5 пунктов и три тайных приложения.

План победы Зеленского включает в себя изменения в геополитике, обороне Украины, сдерживании РФ и восстановлении экономики. Также президент предлагает сосредоточится на усилении безопасности нашей страны для скорейшего достижения мира.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что Евросоюз не сможет выполнить некоторые пункты Плана победы Украины. Он отметил, что этот документ может вызвать сомнения у членов Европейского Союза.

Аналитик BILD Юлиан Рёпке заявил, что в Плане победы Зеленского нет ни одного пункта, который мог бы приблизить победу Украины.

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