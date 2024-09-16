Зеленский подчеркнул, что политическому насилию нет места нигде в мире.

В Украине рады узнать, что кандидат в президенты США Дональд Трамп находится в безопасности и не пострадал. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в сети Х.

"Рад узнать, что Дональд Трамп в безопасности и не пострадал. Наилучшие пожелания ему и его семье", - заявил глава государства.

Зеленский выразил радость по поводу оперативного задержания подозреваемого в попытке покушения на Трампа.

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"Наш принцип: верховенство права превыше всего, и политическому насилию нет места нигде в мире. Искренне надеемся, что все будут в безопасности", - подчеркнул президент.

Покушение на Дональда Трампа

Как сообщал УНИАН, 15 сентября американские СМИ заявили, что на Трампа была совершена очередная попытка покушения, он цел и невредим. По данным источников New York Post, рядом с гольф-клубом, где находился Трамп, стреляли двое, и они целились друг в друга, а не в экс-президента США. Издание отметило, что Трампу ничего не угрожало и что стрельба произошла в районе, известном высоким уровнем преступности.

Вице-президент США и кандидат в президенты от демократической партии Камала Харрис заявила, что ее проинформировали о стрельбе, которая произошла на поле для гольфа Трампа ранее. Харрис отметила, что она рада, что Трамп в безопасности и добавила, что "насилию нет места в Америке".

Представители ФБР, Секретной службы и местной полиции рассказали, что на расследование происшествия брошены "все ресурсы". По словам представителя Секретной службы, их сотрудник заметил выдвинувшийся из кустов ствол и вместе с коллегами немедленно открыл огонь. После этого очевидец увидел, как мужчина бежит из кустов к черному Nissan, садится в машину и уезжает.

Полиция задержала этого человека на шоссе в соседнем округе. По словам шерифа местной полиции, пули его не задели. В кустах был найден автомат типа АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и видеокамера GoPro.

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