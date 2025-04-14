Следователи считают, что он убил мать и отчима, чтобы получить деньги и свободу.

В Соединенных Штатах Америки расследуют дело об убийстве родителей подростком, который планировал покушение на президента Дональда Трампа.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на рассекреченные судебные документы. Согласно их данным, в Висконсине 17-летнему Никите Казапу объявлено о подозрении в совершении девяти уголовных обвинений, среди которых - убийства первой степени и сокрытие тел. Тем временем ФБР расследует покушение на убийство президента, заговор и использование оружия массового уничтожения.

По версии следствия, 11 февраля подросток убил свою мать Татьяну Казап и отчима Дональда Майера. Тела с огнестрельными ранениями нашли в их доме 28 февраля. В тот же вечер полицейские остановили машину с Никитой. У него нашли 14 тысяч долларов, ювелирные изделия и револьвер отчима. Среди его вещей были снимки банковских карточек Майера и пароль от его банковского счета.

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В телефоне подростка обнаружили материалы, связанные с "Орденом девяти углов", члены которого придерживаются "неонацистских расово мотивированных экстремистских взглядов". Также нашли трехстраничный манифест с призывами убить Трампа, чтобы начать в стране политическую революцию и "спасти белую расу":

"Относительно того, почему именно Трамп, я думаю, что это достаточно очевидно. Устранение президента и, возможно, вице-президента, гарантированно принесет определенный хаос".

Сообщается, что документ содержал изображение Адольфа Гитлера и подпись: "Да здравствует Гитлер, да здравствует белая раса, да здравствует победа". Также в телефоне подростка нашли информацию о том, как пользоваться ударным дроном. Следователи говорят, что он успел частично оплатить беспилотник и взрывчатку.

В марте одноклассник парня сообщил полиции, что тот рассказал ему о планах украсть оружие и убить родителей. Кроме того, подросток заявлял о "контактах" с кем-то из России, кто также хочет свергнуть американское правительство и убить Трампа.

Детективы нашли сообщения, согласно которым подросток рассматривал возможность выезда в Украину. "То есть, находясь в Украине, я смогу жить нормальной жизнью? Даже когда узнают, что я это сделал?" - спрашивал он в посте в Telegram.

Казап должен предстать перед судом 7 мая, он не признает себя виновным ни по одному из выдвинутых обвинений.

Покушения на Трампа

Напомним, во время предвыборного митинга в Пенсильвании на Дональда Трампа было совершено покушение. Нападавший, 20-летний Томас Мэттью Крукс, открыл огонь из винтовки типа AR-15, ранив Трампа в ухо. Охрана оперативно эвакуировала политика со сцены.

В результате стрельбы погибли два человека: сам нападавший и один из зрителей митинга. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство и потенциальный террористический акт.

В сентябре 2024 года во время игры Дональда Трампа в гольф на территории его клуба Trump International Golf Club также была зафиксирована попытка вероятного покушения.

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