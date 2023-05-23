На Марьинском направлении отражены многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где произошло более 30 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба. Так, на Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области. Нанес авиаудары по ряду населенных пунктов.

На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Там же и вблизи Верхнекаменского Донецкой области - нанесли авиаудары . Артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное и Веселое Донецкой области.

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На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Бои за город Бахмут продолжаются. Противник нанес авиаудары в районах Бахмута, Ивановского и Белой Горы.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлениях Новокалинового, Северного, Водяного и Первомайского. В течение суток нанес авиаудары возле Авдеевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении отражены многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Также вражеских обстрелов подверглось село Победа неподалеку.

На Шахтерском направлении противник наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах Угледара, Пречистовки и Золотой Нивы.

Война в Украине: Новости

Ожесточенные бои продолжаются на Донбассе. Самая тяжелая ситуация на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. При этом, по данным Генштаба, 21 мая на этих направлениях произошло 25 боевых столкновений.

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