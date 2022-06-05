Канцлер Австрии Карл Нехаммер считает, что быстрое вступление Украины в ЕС невозможно.

Шансы Украины на быстрое вступление в ЕС не реалистичны.

Такое заявление сделал канцлер Австрии Карл Нехаммер, сообщает Reuters.

Он призвал к "промежуточному этапу" между сотрудничеством и полноправным членством в Европейском Союзе для Украины и Молдовы.

Нехаммер отметил, что из дебатов нужно "убрать эмоции".

"Все наши усилия направлены, прежде всего, на прекращение российской захватнической войны. На такой фазе быстрое полное присоединение к союзу в любом случае не может быть насущным вопросом", — заявил Нехаммер.

По словам политика, промежуточный этап позволит лучше адаптироваться к европейским стандартам и шаг за шагом укрепить сотрудничество с ЕС.

Членство в ЕС:

28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

8 апреля во время визита в Киев фон дер Ляєн передала Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Украина уже его заполнила и передала Евросоюзу.

Первая часть опросника содержит политические и экономические критерии, по которым будет оцениваться готовность Украины получить статус кандидата на членство. Вторая - охватывает оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС.

Зеленский надеется, что в июне страны-члены Евросоюза поддержат решение о статусе Украины как кандидата.

Между тем президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что вступление Украины в ЕС займет "несколько лет, возможно, несколько десятилетий". Он предложил создать новый тип "европейского политического сообщества", которое позволит Украине и другим странам присоединиться к "основным европейским ценностям". В то же время Макрон отметил, что присоединение к нему не гарантирует будущее членство в ЕС.

В офисе президента Украины раскритиковали предложение "отдельных западных политиков" создать альтернативу вступлению нашего государства в Евросоюз.

19 мая министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву не нужны суррогаты статуса кандидата к ЕС, которые демонстрируют второсортное отношение к Украине.

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