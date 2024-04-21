Также политика впечатлил доклад ЦРУ, пишут журналисты.

На решение спикера Палаты представителей американского Конгресса Майка Джонсона продвинуть законопроекты об иностранной помощи повлиял доклад ЦРУ и выбор его сына.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники из его окружения. По их данным, недавно он заслушал доклад директора Центрального разведовательного управления Уильями Бернса, в котором сообщалось о тяжелой ситуации на фронте в Украине и глобальных последствиях бездействия США.

"Брифинг оставил неизгладимое впечатление, и Джонсон все больше убеждался, что судьба западной демократии лежит на его плечах", - рассказали близкие к политику люди.

Второй причиной стало то, что старший сын спикера планирует поступать в Военно-морскую академию. "Говоря прямо, я бы лучше послал пули в Украину, чем американских мальчиков. Этой осенью мой сын собирается поступить в Военно-морскую академию. Для меня это испытание с боевой стрельбой, как и для многих американских семей. Это не игра, это не шутка", - говорил он журналистам.

Председатель Палаты представителей по иностранным делам Майкл МакКол рассказл, что в ночь перед обнародованием законопроекта Джонсон молился. "Он разрывался между попыткой сохранить свою работу и поступить правильно", - добавил МакКол.

Помощь Украине от США: что известно

Напомним, вчера Палата представителей большинством поддержала законопроект, предусматривающий предоставление помощи Украине.

Теперь документ должен поддержать американский Сенат, а затем - президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден.

Еще до голосования в Пентагоне заявили, что смогут оперативно отправить в Украину новый пакет вооружений, когда решение будет окончательно принято.

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