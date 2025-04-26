Это касается разных процессов, включая войну в Украине и отдельно отношения между США и Россией.

Если бы кремлевский диктатор Владимир Путин составил список желаний для Вашингтона, его было бы трудно превзойти тем, что ему предложили за первые 100 дней нового срока президента США Дональда Трампа, пишет The New York Times.

Сообщается, что мир увидел и давление на Украину с целью уступки территорий России, и обещание ослабить санкции, и даже прощение за вторжение в Украину. "Фактически, когда Стив Уиткофф посетил Москву для очередных переговоров, президентская концепция мира выглядела откровенно односторонней: России позволяется сохранить территории, захваченные силой в нарушение международного права, а Украине навсегда запрещается вступать в НАТО", - говорится в материале.

Но это далеко не всё. Некоторые другие действия Трампа также отвечают интересам Москвы. От раскола с традиционными союзниками США до изменений внутри самой американской государственной системы. В частности, американский президент ослабил позиции США в скрытой кибервойне с Россией, прекратив наступательные кибероперации и урезав программы по борьбе с российской дезинформацией, вмешательством в выборы, нарушением санкций и военными преступлениями.

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Кроме того, Трамп избавил Россию от новых торговых пошлин, которые ввёл почти для всех остальных стран, сославшись на то, что Россия и так находится под санкциями. Тогда как даже на Украину распространились эти пошлины. СМИ также сообщает, что его команда даже обсуждает возможность снятия санкций с российского газопровода "Северный поток – 2" в Европу.

На вопрос о том, что Россия должна будет уступить в рамках мирного соглашения, Трамп ответил лишь, что оккупанты не получат под контроль "всю Украину". При этом журналисты отмечают, что им этого не удалось сделать даже в течение трёх лет полномасштабной войны.

Аналитик корпорации RAND Самуэль Чарап отметил, что многие действия Трампа вряд ли изначально были направлены на удовлетворение интересов Москвы, но в Кремле, безусловно, рады этому. В то же время Чарап добавил, что мирный план по Украине от Трампа, хоть и склоняется в пользу Москвы, не учитывает ряд ключевых требований России — например, полного запрета на присутствие иностранных войск на территории Украины.

Однако также сообщается и то, что идея о сохранении за Россией оккупированных территорий уже давно воспринимается "как неизбежная реальность". Тогда как Трамп и вовсе захотел пойти дальше, предложив официально признать российский контроль над Крымом.

Другие новости о мирном плане Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что Украина и Европа ответили на предложение Трампа о мире. В частности, они в своих поправках к мирному плану президента США Дональда Трампа убрали пункт о том, что "Украина не будет пытаться вступить в НАТО".

Кроме того, США выступили против одного из ключевых требований Кремля по Украине. США не согласились с требованием России о выводе украинских военных с подконтрольных им территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Один из участников переговоров на условиях анонимности назвал это требование "необоснованным".

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