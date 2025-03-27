Цены на авто в США могут подскочить.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на все автомобили, которые импортируются из-за рубежа.

"Это продолжит стимулировать рост, которого вы не видели раньше. Мы фактически будем взимать 25% пошлины. Но если вы строите свой автомобиль в США, то тариф не будет взиматься", – приводит его слова CBS News.

Известно, что новые пошлины вступят в силу 2 апреля. Взимать их начнут уже на следующий день. По словам Трампа, этот шаг может принести США доход от 600 миллиардов долларов до 1 триллиона долларов в течение следующих двух лет.

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Из-за новых пошлин цены на авто в США могут подскочить, считают в консалтинговой компании Anderson Economic Group.

"В долгосрочной перспективе это может стимулировать внутренние инвестиции и производство. В краткосрочной перспективе, однако, это приведет к инфляции и, если предположить, что отечественные производители отреагируют на это существенным повышением собственных цен, может превратить новые автомобили в предмет роскоши", – заявил Пол Эшворт, главный экономист по вопросам Северной Америки в компании Capital Economics.

Около 50% автомобилей, продаваемых в США, производятся внутри страны. Среди импортных поставок около половины приходится на Мексику и Канаду, а также Японию, Южную Корею и Германию.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже отреагировала на заявление Трампа:

"Я глубоко сожалею о решении США ввести пошлины на экспорт автомобилей из ЕС. Пошлины это налоги – плохие для бизнеса, еще хуже для потребителей, как в США, так и в ЕС. ЕС будет продолжать искать решение путем переговоров, защищая свои экономические интересы", – написала она в соцсети Х.

Пошлины Трампа: другие новости

На днях президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил ввести 25% пошлины для всех стран, которые будут покупать газ и нефть у Венесуэлы. СМИ тогда писали, что этот шаг особенно повлияет на Китай. Сейчас Пекин является основным покупателем нефти из Венесуэлы. Кроме того, венесуэльские ресурсы покупали и сами США.

Ранее Трамп также ввел пошлины против Канады и Китая. Канадская провинция Онтарио заявила, что будет взимать на 25% больше платы за электроэнергию, поставляемую в три американских штата: Миннесота, Нью-Йорк и Мичиган.

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