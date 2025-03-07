Это стало ответом на применение Трампом 25-процентных пошлин на товары из Канады.

Торговая война США и Канады набирает обороты. Канадская провинция Онтарио будет взимать на 25% больше платы за электроэнергию, поставляемую 1,5 миллионам американцев по другую сторону границы. Об этом сообщает канадское издание CBC.

Повышение тарифа вступит в действие с понедельника, как ответ на американскую пошлину, которую Дональд Трамп на этой неделе ввел почти на все товары из Канады.

Даг Форд, премьер-министр Онтарио, заявил, что провинция поставляет электроэнергию американским штатам Миннесота, Нью-Йорк и Мичиган. Ранее на этой неделе Форд уже предупредил губернаторов этих штатов о повышении тарифов.

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По словам премьер-министра, он чувствует себя ужасно из-за необходимости повышения тарифов для американцев, потому что у него "феноменальные отношения" с губернаторами этих соседних штатов.

"Все три губернатора считают [введенные Трампом] пошлины для их ближайших союзников и друзей ужасными. И республиканцы также за закрытыми дверями говорят, что это худшее, что он мог сделать. И теперь мне нужно, чтобы республиканцы вышли и высказались об этом. Они слишком напуганы", - рассказал Форд.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз, который, кстати, баллотировался на пост вице-президента США в паре с Камалой Харрис, отметил, что повышение тарифов на канадское электричество затронет не только население. Наибольший удар почувствует местная промышленность.

Отношения США и Канады: последние новости

Как писал УНИАН, Трамп хочет пересмотреть границы США с Канадой. Этот вопрос он поднимал во время телефонного разговора с канадским премьером Джастином Трюдо в феврале, сообщают источники The New York Times.

Также мы рассказывали, что в Канаде начали переживать из-за того, как Трамп повел себя с Украиной, просто по собственной прихоти остановив военную помощь в критический момент. Канадские специалисты уже призвали отказаться от покупки американских истребителей F-35, потому что компания Lockheed Martin по приказу Трампа может "выключить" эти самолеты дистанционно в любой момент.

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