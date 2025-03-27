Люди видят, как их национальные лидеры отказываются "целовать перстень" Трампа, и это влияет на рейтинги.

Агрессивная и порой откровенно хамская внешняя политика нового президента США возмутила мир и подарила рост политических рейтингов иностранным лидерам, которые так или иначе противостояли Дональду Трампу. Об этом пишет Financial Times.

Свежие социологические опросы в нескольких странах, от Мексики до Украины, показывают живительный электоральный эффект Трампа на рейтинги местных политиков. Даже такой непопулярный лидер, как Эммануэль Макрон, почувствовал всплеск народной поддержки после угроз США ввести торговые пошлины против Европы.

"У вас есть хулиган, который разрушает систему. Вместо того, чтобы просто поцеловать перстень, эти лидеры в основном встают и вежливо говорят "нет", и их избиратели ценят тот факт, что их не колонизируют", - сказала директор Римского института международных отношений Натали Точчи.

Видео дня

Так, в Канаде преемник Джастина Трюдо на посту премьер-министра Марк Карни сразу взял на вооружение агрессивный подход к взаимодействию с Трампом. На волне народного гнева, вызванного американскими пошлинами, и патриотизма Карни в рейтингах опережает Пьера Пуальевра, лидера консервативной оппозиции и нескрываемого трамписта. А ведь еще несколько месяцев назад именно консерваторы готовились праздновать победу на следующих выборах. Трамп уничтожил рейтинги правых в Канаде.

Недавно президентом Мексики стала представительница левого спектра Клаудия Шейнбаум, кстати первая женщина на посту. Трамп угрожал Мексике применением военной силы ради подавления картелей и ввел пошлины на мексиканский экспорт в США. Как следствие, и без того высокие рейтинги одобрения Шейнбаум подскочили до 85%. Эксперты говорят, что теперь максиканское правительство может списывать на Трампа любые экономические проблемы.

Публичная ссора тандема лидеров США с президентом Украины в Овальном кабинете стала лишь очередным, хотя и самым ярким эпизодом их нападок на Владимира Зеленского в предыдущие недели. И это тоже отразилось на рейтингах.

"Мы можем его ненавидеть. Мы можем быть суровыми к нему. Но он наш президент", - сказала Елена Галушка из киевской некоммерческой организации "Международный центр украинской победы".

Общий рейтинг одобрения Зеленского подскочил до 67 процентов, тогда как его чистое одобрение составляет 38 процентов - это самый высокий показатель с декабря 2023 года.

Как отмечает Financial Times, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер хоть и избежали такого жесткого конфликта с Трампом, как лидеры Канады, Мексики и Украины, тоже имели возможность перехватить немного благодатного для рейтингов эффекта Трампа.

Доверие к Макрону выросло с 21 до 27%. Хотя его общая популярность остается низкой, рост возвращает Макрона к тому же уровню, что и прошлым летом в Париже во время Олимпиады. Показательно, что лидер французских ультраправых Марин Ле Пен пыталась держаться на расстоянии от Трампа, поэтому ее рейтинг упал всего на 1% - до 35%.

В Британии рейтинги Стармера неуклонно падали с тех пор, как он возглавил правительство в июле прошлого года. Это внезапно изменилось, когда он приехал в Вашингтон в прошлом месяце и провел переговоры с Трампом, донося ключевые сообщения и вежливо отстаивая свою позицию в ответ на упреки президента США. Через несколько дней Стармер созвал лидеров "коалиции желающих" в Лондоне, чтобы помочь обеспечить будущий мир в Украине.

Опросы общественного мнения показали двузначный рост поддержки Стармера, и даже правая пресса заявила, что это была лучшая неделя для премьер-министра, хотя его рейтинг поддержки остается глубоко отрицательным.

Украина, Зеленский и Трамп

Как писал УНИАН, в феврале Дональд Трамп начал агрессивную кампанию нападок на Зеленского, что вылилось в частности в публичное заявление о том, что Украиной руководит "диктатор" и "посредственный комик".

Как стало известно позже, это эмоциональное заявление на самом деле было импульсивной реакцией Трампа на интервью Зеленского, в котором тот пожаловался на "паутину российской дезинформации" вокруг президента США.

На днях Зеленский заявил, что на команду Трампа явно влияет российская дезинформация, что и выливается в странные заявления американских чиновников. На этот раз Трамп отреагировал значительно спокойнее и даже признал, что россияне действительно информационно могли повлиять на его подчиненных.

Вас также могут заинтересовать новости: