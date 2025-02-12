Новый президент США пошел на принцип и отменил указ, изданный Джо Байденом и направленный на постепенный запрет пластиковой посуды.

Президент США Дональд Трамп издал указ, которым запретил федеральным структурам покупать экологически безопасные бумажные соломинки и обязал их покупать исключительно пластиковые. Об этом сообщает Associated Press (AP).

"Это смешная ситуация. Мы возвращаемся к пластиковым соломинкам", - сказал Трамп, подписывая указ, который обязывает правительственные структуры "обеспечить, чтобы бумажные соломинки больше не предлагались в зданиях ведомств". По словам Трампа, бумажные соломинки имеют слишком короткий срок службы.

Как отмечает AP, бывший президент США Джо Байден проводил политику защиты природы, и частью этих усилий был указ о постепенном запрете одоразового пластика, в частности, пластиковых соломинок. Планировалось, что в течение нескольких ближайших лет одноразовый пластик прекратят использовать в качестве посуды, упаковки и тому подобное. В том числе в частном секторе.

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Однако Трамп еще с предвыборной кампании 2019 года, когда он соревновался с Байденом, решительно выступал против перехода на бумажные соломинки и даже выпустил в продажу многоразовые пластиковые соломинки под собственным брендом - по цене 15 долларов за упаковку из 10 штук.

Как отмечает AP, пластик, в том числе и пластиковые соломинки, является одним из виновников загрязнения океанов и нанесения вреда морской жизни. Однако Трамп убежден в другом.

"Я не думаю, что пластик сильно повлияет на акул, когда они едят, когда они прогрызают свой путь сквозь океан", - сказал он.

Другие скандальные указы Трампа

Как писал УНИАН, США по приказу Трампа официально переименовали Мексиканский залив в Залив Америки. Хотя название Мексиканский залив использовалось аж с начала 16 века, то есть практически "сразу" после открытия Америки.

Также Трамп хочет отменить правило, по которому американским гражданам прямо запрещено давать взятки местным чиновникам в других государствах. Трамп считает, что такой запрет мешает американскому бизнесу.

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