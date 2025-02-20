В Белом доме внимательно следят за каждым словом украинского президента.

Скандальные заявления Дональда Трампа о "диктаторе" Владимире Зеленском и попытки обвинить Украину в российской агрессии стали следствием разочарования американского президента в украинском лидере. Последней каплей стали слова Зеленского о "паутине дезинформации", в которую попал Трамп. Об этом пишет CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Издание отмечает, что скандальные заявления Трампа на этой неделе не стали чем-то принципиально новым.

"В течение многих лет Трамп скептически смотрел на Зеленского, ставя под сомнение его решения", - пишет CNN, вспоминая в частности эпизод, когда в 2019 году Зеленский уклонился от требований Трамп начать расследование против сына Джо Байдена.

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Однако в последнее время помощники Трампа особенно внимательно следят за публичными заявлениями Зеленского - в частности, за его критикой в адрес США из-за прямых переговоров между Москвой и Вашингтоном. По словам источников, их разочарование росло в течение нескольких дней, а спусковым крючком стали слова Зеленского о том, что Трамп живет в "паутине дезинформации".

По словам чиновника из окружения американского президента, после этого Трамп сказал помощникам, что он хочет ответить Зеленскому прямо. Результатом и стала скандальная публикация в соцсети Truth Social, в которой Трамп назвал украинского президента "диктатором без выборов", который вскоре может "остаться без страны".

"Это разочарование. Существует сильное и законное ощущение, что эта жестокая война должна прекратиться и что этот путь преуменьшается из-за публичных заявлений Зеленского", - сказал CNN другой чиновник Белого дома.

Реакция на скандальное заявление Трампа

Как писал УНИАН, министр обороны Великобритании Джон Гили отверг слова Трампа о том, что Зеленский является диктатором. Британец напомнил, что британский премьер Уинстон Черчилль в свое время также приостановил проведение выборов во время Второй мировой войны.

Даже некоторые однопартийцы Трампа были недовольны его нападками на украинского президента. Так, конгрессмен Брайан Фицпатрик заявил, что США не должны допустить того, чтобы Россия была вознаграждена за вторжение в Украину.

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