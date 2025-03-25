Он подтвердил, что российские нарративы могут влиять на его чиновников, ведь они заинтересованы в вопросе окончания войны в Украине.

Российская информация может влиять на команду президента Дональда Трампа, поскольку она стремится достичь дипломатического решения войны в Украине.

Об этом заявил сам Трамп, передает радио Свобода. "На них повлияли, чтобы они урегулировали этот вопрос, потому что Украина хочет, чтобы он был урегулирован. Я думаю, что они должны это решить, и Россия хочет его решить", - сказал Трамп.

Он добавил, что госсекретарь Марко "Рубио делает замечательную работу", и спецпосланник "Стивен Уиткофф был невероятным". Также президент упомянул и причастного к переговорам советника Белого дома по вопросам нацбезопасности Майкла Уолтца. "Над этим работает большая группа людей, и они тратят значительную часть рабочего дня на решение того, что на самом деле влияет на нас финансово, потому что мы отдали так много денег", - прокомментировал Трамп.

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Комментарий Зеленского о влиянии РФ на чиновников США

В интервью американскому журналу Time, которое было обнародовано 24 марта, президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Путину удалось повлиять на некоторых людей Трампа.

Зеленский снова опроверг утверждение российского диктатора Путина о том, что тысячи украинских военных окружены на Курщине, назвав это "ложью". Однако, отметил он, эта российская дезинформация повлияла на официальных лиц США.

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