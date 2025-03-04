Премьер-министра страны американский президент назвал "губернатором".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины против Канады. Такой шаг он угрожает предпринять в ответ на ограничения, которые приняли в Оттаве после введения пошлин со стороны Вашингтона.

Такое заявление американский лидер сделал в своей соцсети Truth Social. Примечательно, что премьер-министра Канады Джастина Трюдо Трамп назвал "губернатором".

"Пожалуйста, объясните губернатору Канады Джастину Трюдо, что когда он вводит ответные пошлины против США, наши ответные пошлины немедленно увеличатся на такую же сумму", – говорится в заявлении президента США.

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Ранее Трамп неоднократно говорил о "присоединении" Канады к США – в качестве 51-го штата.

Пошлины США против Канады

4 марта 2025 года вступили в силу введенные Дональдом Трампом пошлины против Канады и Мексики. Импорт из Канады и Мексики будет облагаться налогом в 25%, а канадские энергетические товары будут облагаться пошлиной в 10%.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя этот шаг со стороны Вашингтона, заявил, что Канада не собирается отступать. Он объявил, что Оттава вводит 25% пошлины против американских товаров на сумму 155 миллиардов долларов.

"Сегодня Соединенные Штаты начали торговую войну против Канады, своего ближайшего партнера и союзника, своего ближайшего друга. В то же время они говорят о позитивном сотрудничестве с Россией, умиротворяя Владимира Путина, лживого, кровожадного диктатора. Пусть это будет логично", – заявил канадский политик.

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