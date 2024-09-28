На встрече с Зеленским Трамп задавал много вопросов, интересовался ситуацией на фронте.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп будет поддерживать Украину в случае своей победы на выборах. Такое обещение он дал президенту Владимиру Зеленскому.

"Я не знаю, что будет после выборов и кто будет президентом… Но я получил от Дональда Трампа очень прямую информацию, что он будет на нашей стороне, что он будет поддерживать Украину", - заявил Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News.

По словам Зеленского, во время их встречи в Нью-Йорке Трамп действительно был очень заинтересован услышать детали "Плана победы" непосредственно из уст украинского президента. Также Трамп задавал Зеленскому много вопросов - о ситуации на фронте, о необходимой западной помощи, о причинах войны как таковых.

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Встреча Зеленського с Трампом

Как писал УНИАН, накануне президент Украины встретился с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. По итогам этой встречи республиканец признался, что "многое узнал" и пообещал добиваться "справедливого мира" для Украины.

При этом Трамп выразил уверенность, что Владимир Путин тоже стремится к миру. Немецкий журнал Der Spiegel обратил внимание на эту фразу и предположил, что республиканец на самом деле неверно оценивает реальные намерения российского диктатора.

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