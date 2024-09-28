В журнале отметили, что в окружении Зеленского есть определенная доля надежды на Трампа.

Холодная встреча украинского лидера Владимира Зеленского с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом стала "худшей точкой" его поездки в Штаты. Она показала, что "химия" между ними "совсем не та", пишет немецкий журнал Der Spiegel.

Издание напоминает, как после встречи Дональд Трамп "совершенно нереалистично" заявил, что Путин, с которым у него "очень хорошие отношения", хочет заключить "честную сделку" и положить конец войне с Украиной. Предполагается, что все это "отрезвит" сторонников Трампа в команде Зеленского.

"В окружении Зеленского есть определенная доля надежды на Трампа. Судя по всему, считается, что президентство Трампа будет связано с большими рисками для Киева, но, возможно, и с большими возможностями. Однако оптимисты на счет Трампа в команде Зеленского, скорее всего, протрезвеют после этой недели. Полное неверное толкование Трампом намерений Путина не сулит ничего хорошего", - пишет журнал.

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Назвав "разгром" Трампа "худшей точкой" поездки Зеленского в США, в Der Spiegel добавили, что "и реальных ярких моментов в ней не было".

"Накануне украинец услышал гораздо более обнадеживающие слова от кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис. В кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН Зеленский встретился с несколькими главами государств, в том числе с премьер-министром Индии Моди, который недавно предложил выступить в качестве посредника с Москвой. Однако никаких конкретных результатов или ощутимых успехов Зеленский домой не принесет", - считают в журнале.

Отмечается, что президент США Джо Байден так и не дал разрешения на удары вглубь России западным оружием, а план победы Украины от Зеленского, похоже, был воспринят Белым домом с осторожностью.

Зеленский и Трамп встретились в Нью-Йорке

Напомним, встреча Зеленского с Трампом состоялась 27 сентября в Нью-Йорке. На вопрос журналистки, не поменял ли он свое мнение после беседы с украинским лидером, Трамп ответил, что "многое узнал", но мнение не поменял:

"Я и президент Зеленский хотим, чтобы эта война закончилась. И закончилась справедливо. Я думаю, что это произойдет в нужное время".

Зеленский в свою очередь встречу назвал "содержательной": "Представил ему план победы. Подробно обсудили ситуацию в Украине и последствия войны для нашего народа. Обсудили много деталей".

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