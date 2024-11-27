Новоизбранный президент США пока не принял окончательного решения.

Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа обсуждает возможность проведения прямых переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. У Трампа надеются, что новый дипломатический толчок может снизить риски вооруженного конфликта.

Об этом сообщили агентству Reuters два человека, знакомых с этим вопросом. Отмечается, что "политические дискуссии являются изменчивыми, и новоизбранный президент не принял никаких окончательных решений". В переходной команде Трампа не ответили на запрос о комментариях.

Что может предложить Ким в ответ Трампу, пока неясно. Последние четыре года Северная Корея игнорировала призывы президента США Джо Байдена начать переговоры без предварительных условий. Кроме того, лидера КНДР "подбадривает" расширение ракетного арсенала и сближение с Россией. На прошлой неделе Ким Чен Ын заявил, что в Северной Корее "зашли так далеко, как только могли, в переговорах с Соединенными Штатами".

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Во время своей прошлой каденции Трамп лично встречался с Кимом, но их дипломатия не дала результатов. США призвали Северную Корею отказаться от ядерного оружия, тогда как лидер КНДР требовал полного ослабления санкций, а затем выступил с новыми угрозами.

Но сейчас вопрос отношений с КНДР по крайней мере на некоторое время может отойти на второй план для администрации Трампа на фоне войны в Украине и конфликта на Ближнем Востоке.

Агентство также обратило внимание, что северокорейские государственные СМИ еще публично не упоминали о переизбрании Трампа. В то же время Ким Чен Ын заявил в этом месяце, что Соединенные Штаты нагнетают напряженность и провокации, повышая риски ядерной войны.

КНДР на мировой арене

Северная Корея находится под жесткими санкциями Запада. Но даже в этих условиях страна продолжает производить оружие, а также работает над созданием ядерного вооружения.

В последние месяцы КНДР опасно усилила сотрудничество с Россией. Если раньше все ограничивалось поставками в РФ боеприпасов и баллистики, то несколько недель назад стало известно, что Пхеньян отправил на помощь Москве тысячи военных. Украинские защитники уже встретились с ними в боях.

Кроме того, КНДР не прекращает угрожать Южной Корее, осуществляя различные провокации – от воздушных шаров с мусором до обстрелов в направлении южнокорейской территории.

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