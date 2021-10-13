Рептилии устроили под домом логово и вовсю плодили детенышей.

Из дома жительницы Санта-Росы (штат Калифорния, США) достали более 90 ядовитых змей.

Женщина позвонила в Службу спасения рептилий округа Сонома и сообщила, что в ее доме змеи, пишет KRON4. На следующий день глава службы Аль Вольф отправился по адресу.

На месте он нашел одну змею, затем еще одну, и еще. Оказалось, что под домом женщины находилось целое логово. Змеи плодили детенышей и жили там уже довольно давно.

Это были ядовитые западные гремучники из семейства гадюковых, которые считаются одними из самых смертоносных в Северной Калифорнии.

Читайте такжеЖитель дома завесил подъезд отрубленными головами (видео)Рептилии этого вида достигают в среднем 100 сантиметров в длину, питаются птицами, птичьими яйцами и небольшими млекопитающими - от мышей до кроликов. Самки рожают до 25 живых детенышей.

На поиски всех особей у специалиста ушло почти четыре часа. В итоге из дома американки вытащили 22 взрослых змеи и 59 детенышей.

Позже глава службы дважды возвращался осматривать дом и нашел еще 11 змей.

Ранее шестилетняя девочка умерла от укуса змеи, заползшей в туалет в ее доме в Абхе в Саудовской Аравии. По словам отца, змея притаилась в ванной комнате и дочка не замечала рептилию, пока та ее не укусила.

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Автор: Катерина Комолова