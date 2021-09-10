Странное животное обнаружили в водах у города Портоферрайо на итальянском острове Эльба.

В Италии необычного вида акула "с мордой свиньи" шокировала поймавших ее моряков.

Странное животное обнаружили военно-морские офицеры в водах у города Портоферрайо на итальянском острове Эльба, пишет Mirror.

Когда они вытащили его из воды, оказалось, что это акула, но выглядела она необычно и казалась мутантом. Морда животного больше напоминала очевидцам свиную, чем акулью.

Sailors 'creeped out' after finding animal with body of shark and face of pighttps://t.co/1sBQsNkMs6 — The Mirror (@DailyMirror) September 9, 2021

Однако в итоге животное идентифицировали как трехгранную акулу - цетрину (Oxynotus centrina), которую действительно называют акулой-свиньей.

Обычно эти акулы обитают в восточной части Атлантического океана на глубине до 777 метров. Они относятся к видам, находящимся в уязвимом положении. Питаются в основном многощетинковыми червями. Самая большая известная акула-свинья достигала в длину 1,5 метра.

Ранее в Австралии решили провести "ребрендинг" акул. Нападения этих животных там теперь стремятся называть "инцидентами", "взаимодействиями" или "негативными столкновениями". Власти и ученые полагают, что это поможет избавить акул от имиджа людоедов.

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Автор: Катерина Комолова