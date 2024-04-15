Новым владельцем активов компании Ceetrus с 12 апреля стали "Торговые галереи".

Французская компания Ceetrus, входящая в группу Auchan Holding, продала российские активы. Об этом сообщает РБК.

Предварительный договор купли-продажи был подписан в октябре прошлого года. В конце 2023-го было получено разрешение правокомиссии и Федеральной антимонопольной службы РФ на проведение сделки, а в марте 2024 года ее нотариально заверили.

Новым владельцем торговых комплексов, принадлежавших Ceetrus, стала компания "Торговые галереи". Ее основным владельцем через компании "Кама капитал" и "УК Кама капитал" выступает Тагир Шаймарданов.

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По данным из открытых источников, бизнесмену Шаймарданову 23 года. До этого он работал в юридической фирме "Шаймарданов, Ялилов и Сабитов". Известно, что он также владеет компаниями "Аутлет центральный", "Аутлет северо-запад" и "БЦ на Войковской".

Ceetrus - справка

Ceetrus - часть французской группы Auchan, до 2018 года она называлась Immoauchan. Под управлением Ceetrus находится 285 объектов торговой недвижимости в 10 странах Западной и Восточной Европы.

Что касается РФ, то речь идет о 40 торговых центрах и галереях, расположенных, в частности, в Москве, Волгограде и Санкт-Петербурге.

Группа Auchan - что нужно знать

Сеть гипермаркетов Auchan неоднократно критиковали после начала полномасштабной войны из-за ее сотрудничества с Россией. В прошлом году Украина даже включала ее в список международных спонсоров агрессии РФ.

Как тогда сообщалось, сеть поставляет товары военнослужащим РФ, которые находятся на оккупированных территориях, под видом гумпомощи, предназначенной для мирных жителей.

Напомним, в марте прошлого года сообщалось, что сеть Auchan удваивает свое присутствие на рынке России.

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