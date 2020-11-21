Школы в Италии открыли для учеников в сентябре, через пол года после закрытия. Но уже спустя несколько недель в стране зафиксировали вторую волну коронавирус и детей вернули на дистанционное обучение.

12-летняя Анита Яковели из Турина начала протестное движение «Школы для будущего» после того, как с 6 ноября учебные заведения в провинции Пьемонт снова перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса. Девушка уверяет ㅡ учиться в школах безопасно, а от занятий на компьютерах дети устали.

Об этом пишет The Guardian.

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Школьница с 6 ноября приходила к собственной школе и на улице продолжала дистанционное обучение с планшетом. Рядом со своим учебным местом она ставит плакат: «Обучение в школе ㅡ это наше право».

Сначала на акцию протеста Анита выходила сама, потом к ней присоединилась подруга Лиза. А теперь инициатива распространилась по всей Италией: школьники устраивают сидячий протест в Риме, Милане, Флоренции.

По словам Аниты, дети хотят вернуться в школу, потому что устали сидеть в помещениях перед компьютерами. Так, при дистанционном обучении могут возникнуть проблемы с интернетом, от постоянно пребывания перед экраном трудно сконцентрироваться, говорит школьница.

«Сначала (в марте ㅡ ред.), когда объявили, что школы закрываются, мы были счастливы. У нас была неделя тестов и мы надеялись их пропустить. Впоследствии стало чрезвычайно трудно и мы устали», ㅡ сказала девушка.

Школы в Италии открыли для учеников в сентябре, через полгода после закрытия. Но уже через несколько недель в стране зафиксировали вторую волну коронавируса и детей вернули на дистанционное обучение.

«Я не боялась возвращаться в школу, там было безопасно. Мне было приятно видеть школьных друзей, пусть даже ненадолго», ㅡ рассказала Анита.

Протест даже привлек внимание министра образования Италии Люсии Аццолины, которая позвонила Аните и заверила, что работает над быстрым восстановлением работы школ. Со своей стороны девушка заверила, что в школах безопасно, дети постоянно в масках, дезинфицируют руки и проветривают аудитории.

Поддерживает протесты в стране организация Priorità alla Scuola («Приоритет для школы»), в которую входят родители и учителя, что выступают за улучшение образования. Протесты получили название «Школы для будущего», что похоже на протесты экоактивистки Греты Тунберг «Пятницы за будущее». В то же время Анита не воспринимает сравнений с Гретой, отвечая, что она «просто Анита».

Сейчас школьница увлекается математикой и точно не решила, чем хочет заниматься в будущем. Но уверена, что это будет связано с тем, что помогает школам.

Italian children take lessons outside school in protest at Covid closures https://t.co/sVzhbxe424 — The Guardian (@guardian) November 21, 2020

COVID - 19 в Италии: что известно

Италия стала одной из наиболее пострадавших стран в начале пандемии весной. В целом там подтвердили более 1,3 млн случаев инфицирования, из них 48,5 тысячи человек умерли и более 520 тысяч выздоровели.

С 6 ноября четыре итальянские провинции — Калабрия, Ломбардия, Пьемонт (именно здесь располагается Турин) и Валле-д'Аоста — ввели жесткий карантин до 3 декабря. Здесь магазины смогут продавать только еду, медикаменты и другие товары первой необходимости.

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Автор: УНИАН