Сведения о "смерти" диктатора делают несколько равнодушными противников, считает журналист.

Распространение информации о том, что российский диктатор Владимир Путин "умер", может быть игрой спецслужб.

Такая информация делает несколько равнодушными противников, мол, если Путина нет, то с кем тогда воевать, поделился мнением российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко с "24 Каналом".

"...у меня также нет сомнений, что это может быть и игрой спецслужб. Потому что это "раздувает" и Песков (спикер Путина Дмитрий Песков - Ред.)...", - отметил собеседник.

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Действительно ли умер Путин - последние новости, которые стоит знать

Владимиру Путину 71 год, он находится во власти в РФ уже более 20 лет, и ему уже кучу раз приписывали различные заболевания, в том числе рак. По сведениям украинской разведки, главарь России имеет проблемы как с физическим, так и с моральным здоровьем.

В сети писали, что вечером 22 октября текущего года у Путина была "остановка сердца" в одной из его резиденций, но его якобы спасли медики, находившиеся на дежурстве. Вечером 26 числа "гуляла" новость о том, что диктатор якобы "умер". Эту информацию не подтвердили ни российские, ни украинские власти.

Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что распространение сведений о "смерти" Путина связано с предвыборной кампанией в России (17 марта следующего года там должны состояться выборы президента) и является кремлевской спецоперацией.

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