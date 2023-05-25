Десантиса критиковали за изоляционистскую позицию, поскольку он говорил об нападении РФ на Украину как о "территориальном конфликте".

Кандидату в президенты США от Республиканской партии Рону Десантису будет крайне непросто отстоять свои позиции, конкурируя с Дональдом Трампом.

Как пишет издание The Economist, его критиковали за изоляционистскую позицию, поскольку он говорил об нападении РФ на Украину как о "территориальном конфликте", ему вменялось недоверие к бизнесу, поскольку он затеял препирательства с компанией Disney, его обвиняли в экстремизме за подписание запрета на аборт на сроке беременности свыше шести недель.

В 2016 году Трамп шёл на выборы в роли внесистемного бунтовщика, в 2020 - выдвигался как действующий президент, а в 2024 он объединит в себе обе ипостаси, представ одновременно и мятежником, и институционалистом. Это весьма действенная комбинация, уже позволившая ему вырваться далеко вперёд в первых опросах общественного мнения.

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Борьба между Трампом и Десантисом - детали

Вчера губернатор штата Флорида Рон Десантис подал заявление о выдвижении своей кандидатуры в президенты. Он стал соперником экс-президента США Дональда Трампа, который также намерен побороться за президентскую должность на выборах.

Дональд Трамп заручился поддержкой чуть более половины своей партии на этом раннем этапе гонки за выдвижение от Республиканской партии США.