Эксперт считает, что Путин "может прийти в состояние овоща".

Деоккупация Донбасса состоится "очень скоро" после физической или политической смерти президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение в эфире Апостроф TV выразил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский. Он считает, что Путин "может прийти в состояние овоща".

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"Он (Путин, - "Апостроф") может прийти в состояние овоща, в какой-то степени он к этому движется. Тогда его окружение будет вынуждено сменить бренд. И сейчас мы видим, что его показывают из бункера, он часто делает абсолютно неадекватные заявления. Это все стоит на повестке дня", - отметил он.

По словам Пионтковского, вероятно, что Донбасс очень быстро вернется в Украину после физической или политической смерти Путина. С Крымом, по его мнению, ситуация иная. Оккупированный полуостров вернется в Украину после более серьезной трансформации - ухода путинского режима в целом.

Информация СМИ об "отставке Путина" и реакция Кремля

Как сообщило 6 ноября издание The Sun со ссылкой на источники в Москве, Путин может уйти с поста президента России в начале следующего года из-за опасений, что он имеет "болезнь Паркинсона".

В Кремле в тот же день опровергли информацию СМИ, что Путин может уйти в отставку из-за болезни.

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Автор: Андрей Василюк