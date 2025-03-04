Украина работает над тем, чтобы американская поддержка продолжалась вплоть до полного достижения мирного соглашения, утверждает премьер-министр.

Украина настроена продолжать сотрудничество с Соединенными Штатами Америки. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конфереции.

"Сегодня эта поддержка есть в Украине, она продолжается. Относительно дискуссий о возможности прекращения (помощи от США), мы абсолютно спокойно всеми имеющимися и доступными для нас дипломатическими каналами будем продолжать спокойную работу с США, с Конгрессом США, с администрацией Трампа, с президентом Трампом... Сегодня Украина абсолютно твердо настроена продолжать сотрудничество с США", - сказал Шмыгаль.

Также он отметил, что Украина работает над тем, чтобы американская поддержка продолжалась вплоть до полного достижения мирного соглашения.

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"Но я подчеркиваю - на условиях Украины как страны жертвы. Стол переговоров - это стол переговоров, где Украина находится в первую очередь. Это наш подход", - отметил глава правительства.

Приостановка помощи США - последние новости

Как сообщал УНИАН, министр французского правительства заявил, что решение США приостановить военную помощь Украине делает мир "более далеким".

Заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик назвал этот шаг "плохой новостью", а глава украинского парламентского комитета по иностранным делам сказал, что, похоже, Трамп подталкивает Украину к капитуляции

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что в вопросе о поставках Украине оружия необходимо оценить возможности закупки или получения у европейских партнеров его аналогов.

Он призвал не забывать, что Украина "уже имела опыт длительного приостановления программ милитарной поддержки со стороны США и умеет адаптироваться к таким ситуациям".

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