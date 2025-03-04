Это усиливает позиции России и усложняет достижение мира, заявил министр-делегат по европейским делам при министре Европы и иностранных дел Франции Бенжамен Хаддад.

Министр французского правительства заявил, что решение США приостановить военную помощь Украине делает мир "более далеким". Об этом пишет The Guardian.

"По сути, если вы хотите мира, решение о приостановке поставок оружия Украине укрепляет мир или делает его более далеким? Оно делает его более далеким, потому что это только усиливает руку агрессора на земле, которым является Россия", - заявил Бенджамен Хаддад, младший министр по делам Европы.

Заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик назвал этот шаг "плохой новостью", а председатель украинского парламентского комитета по иностранным делам сказал, что, похоже, Трамп подталкивает Украину к капитуляции.

Видео дня

Приостановка помощи США - детали

Президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине. The New York Times сообщает, что поддержка будет возобновлена только после того, как президент США увидит, что Украина "готова к мирным переговорам с Россией".

Распоряжение вступает в силу немедленно и затрагивает поставку оружия и боеприпасов на сумму более одного миллиарда долларов, которые уже находятся в процессе поставки или были заказаны.

Приказ Трампа также останавливает помощь в размере сотен миллионов долларов, которые Киев мог бы использовать исключительно для закупки новой военной техники напрямую у американских оборонных компаний.

По данным The Washington Post, решение было принято после того, как Трамп обсудил этот вопрос, в частности, с госсекретарём Марко Рубио, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и министром обороны Питом Хегсетом.

Вас также могут заинтересовать новости: