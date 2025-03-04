Министр французского правительства заявил, что решение США приостановить военную помощь Украине делает мир "более далеким". Об этом пишет The Guardian.
"По сути, если вы хотите мира, решение о приостановке поставок оружия Украине укрепляет мир или делает его более далеким? Оно делает его более далеким, потому что это только усиливает руку агрессора на земле, которым является Россия", - заявил Бенджамен Хаддад, младший министр по делам Европы.
Заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик назвал этот шаг "плохой новостью", а председатель украинского парламентского комитета по иностранным делам сказал, что, похоже, Трамп подталкивает Украину к капитуляции.
Приостановка помощи США - детали
Президент США Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине. The New York Times сообщает, что поддержка будет возобновлена только после того, как президент США увидит, что Украина "готова к мирным переговорам с Россией".
Распоряжение вступает в силу немедленно и затрагивает поставку оружия и боеприпасов на сумму более одного миллиарда долларов, которые уже находятся в процессе поставки или были заказаны.
Приказ Трампа также останавливает помощь в размере сотен миллионов долларов, которые Киев мог бы использовать исключительно для закупки новой военной техники напрямую у американских оборонных компаний.
По данным The Washington Post, решение было принято после того, как Трамп обсудил этот вопрос, в частности, с госсекретарём Марко Рубио, вице-президентом Джей Ди Вэнсом и министром обороны Питом Хегсетом.