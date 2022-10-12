Акции состоятся в странах ЕС, США, Австралии, Канаде.

14 октября, ко Дню защитников и защитниц Украины, в рамках Всемирной кампании #DefendingUkraine в 50 городах мира запланировано 50 митингов.

Об этом сообщили в Communities Army Of Ukraine.

"Украина – щит Европы и всего цивилизованного мира. Наше государство и его воины ведут войну против российского агрессора и защищают не только себя, но и всю Европу, США и все демократические страны от наступления захватнических сил тирании и диктатуры. Украинские защитники и защитницы сегодня олицетворяют героизм и отвагу воинов многих поколений воинов разных стран – всех, кто в течение столетий защищал идеалы свободы, отстаивал государственность и боролся за независимость", — говорится в анонсе акций.

Видео дня

Акции проведут возле известных зданий и памятников, на центральных площадях. Во время акций будет проходить флешмоб – участники будут становиться в символический "Круг обороны". К участию приглашаются не только представители украинских диаспор, но и защитники и защитницы, находящиеся за рубежом на лечении или реабилитации.

Цель – "донести всему миру понимание важности сохранения независимости Украины и восстановления ее территориальной целостности путем победы над агрессором и страной-террористом – Россией".

Акции состоятся в странах ЕС, США, Австралии, Канаде. Полный список городов и даты доступны по ссылке.

День защитника и защитницы Украины

Как писал УНИАН, 14 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц, День украинского казачества и Покрова Пресвятой Богородицы. Официально этот день является выходным.

14 октября стало государственным праздником с 2014 года на фоне усиления в обществе идей декоммунизации и вооруженной агрессии России на Донбассе. Праздник ввел своим указом в то время президент Украины Петр Порошенко. В то же время он отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля, который в СССР был Днем Советской Армии и Военно-морского флота.

Датой праздника не случайно выбрали 14 октября, ведь в этот день отмечают также День украинского казачества, символом которого была Богородица.

14 июля 2021 года Верховная рада переименовала праздник в "День защитников и защитниц Украины", отметив весомую роль украинок в защите страны.

По состоянию на начало сентября текущего года было известно, что в украинской армии служат более 50 тысяч женщин, 37 тысяч являются военными, а 13 тысяч работают в армии на гражданских должностях, примерно 5 тысяч защитниц (в частности, офицерки) находятся на передовой.

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