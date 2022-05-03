3 мая Польша отмечает День Конституции.

День флага и День Конституции Польши в 2022-м будет другим по сравнению с предыдущими годами из-за российско-украинской войны.

Об этом заявил руководитель представительства Фонда международной солидарности в Украине Павел Кост.

"Это обычно праздник веселья, потому что май ... хорошая погода. Но в этом году немного другая ситуация – благодаря украинцам, которые напомнили своими действиями, что означает слово "государство" и "флаг". Для поляков этот праздник в этом году будет иметь особое значение", - высказался волонтер.

Организация Коста, в мирные времена занимающаяся поддержкой реформ в Украине, после 24 февраля перепрофилировалась в обеспечение общин гуманитарной помощью.

Сейчас Фонд закупает медицинское и пожарное оборудование для украинцев.

Комментируя настроения поляков в связи с наплывом граждан Украины, Кост заметил: "Как рядовые поляки реагируют на украинцев, на украинский язык... Как бы российская пропаганда не старалась, невозможно перечеркнуть эти усилия, которые польское общество делает ради облегчения участия украинцев, которые были вынуждены уехать из своей страны".

В то же время волонтер констатировал, что в стране уже очень много беженцев.

"Найти жилье очень сложно. Соответственно это влияет на возможность найти работу. К сожалению, реалии таковы, что потенциал Польши тоже не резиновый. И тоже ограничен. Я рекомендовал бы рассмотреть возможность перебазироваться в другую страну", - посоветовал Кост.

Он подчеркнул, что среди польского общества ощущается рост обеспокоенности войной.

3 мая Польша отмечает День Конституции.

24 февраля, в первый же день полномасштабного вторжения РФ в Украину, Польша заявила о готовности принимать беженцев. С самого начала Польша планировала принять около миллиона украинцев, каждому вынужденному переселенцу страна предоставляла и предоставляет еду, жилье и правовую помощь.

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