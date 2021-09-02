Следствие хочет знать, кто принимал решение о применении зенитно-ракетного комплекса "Бук" для сбития самолета.

Следствие по делу крушения самолета авиакомпании Malaysia Airlines просит военных Российской Федерации и жителей Курска поделиться информацией о людях, которые сбили самолет в небе над Донецкой областью.

Об этом говорится в заявлении Совместной следственной группы, которая ведет расследование сбития самолета рейса MH17.

Читайте также"Самолет мы бахнули": в суде по делу MH17 опубликовали перехваченные доклады боевиков "ДНР" о стрельбе из "Бука"

В частности, Совместная следственная группа (JIT), ведущая расследование по делу о крушении малайзийского Боинга рейса MH17 в небе над восточной Украиной, заново обращается к российским военным с просьбой о получении информации.

Данная просьба обращена к жителям российского города Курска, из которого был отправлен зенитно-ракетный комплекс "Бук", которым, как считает Совместная следственная группа, был сбит этот самолет рейса MH17.

"Мы хотим знать, кто входил в состав расчета, какое у них было задание, и от кого оно было получено. Мы также хотим знать, кто принимал решение о применении этого оружия в Украине. Особенно нам хочется узнать, почему был сбит пассажирский лайнер. Как могли сбить самолет, на борту которого находилось 298 мирных граждан? Рассказать об этом с полной уверенностью мы сможем лишь тогда, когда лица, напрямую причастные к этой трагедии, ответят на эти вопросы", - заявил начальник отдела Национальной полиции Нидерландов Энди Крааг.

В этой связи сказано, что если у жителей Курска имеется какая-либо информация (например, фотографии, видеоматериалы, релевантные электронные сообщения или военные приказы, имеющие отношение к катастрофе с Боингом MH17), то их просят связаться с Совместной следственной группой JIT.

Читайте такжеВ суде по делу MH17 опубликовали новые записи переговоров боевиков "ДНР" о ЗРК "Бук"

Сбитие Россией самолета MH17 над Донбассом: что известно

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР"; российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), руководивший "разведкой ДНР"; Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "председателем 2-го отдела ГРУ "ДНР"; а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был предводителем "разведывательного батальона" боевиков.

В Окружном суде Гааги с 9 марта 2020 года продолжается судебный процесс над этими четырмя обвиняемыми по делу МН17. Лично ни один из них в судебных слушаниях не участвует.

7 июня 2021 года суд начал рассмотрение по существу дела в отношении четырех подозреваемых в сбитии малайзийского "Боинга". Сейчас суд сосредоточивает свое внимание на трех ключевых вопросах: был ли самолет рейса MH17 сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса "Бук", была ли ракета запущена из ЗРК "Бук" с агропромышленного поля неподалеку Первомайского, играли ли подозреваемые роль в запуске ракеты.

Автор: Виталий Саенко