Задержанный подозревается в отмывании "грязных" российских денег.

Следователи из Испании установили группу граждан Российской Федерации и подставные фирмы, которые причастны к делу Магнитского. Правоохранители уже задержали главного подозреваемого.

По данным Европола, на Канарских островах задержан главный подозреваемый по делу Магнитского. Именно он был главным в схеме по отмыванию "грязных" денег при помощи испанской недвижимости.

Всего российского бюджета украли и отмыли 219 миллионов евро, которые провели через банки в Европе и направили для покупки недвижимости в Испании. Уже конфисковали 75 объектов недвижимости на общую сумму 25 миллионов евро.

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При этом указано, что "грязные" деньги отправляли на счета россиян, якобы проживавших в Испании и покупавших недвижимость, или переводили агентствам недвижимости в Испании, у которых были тесные связи с российской общиной, и они уже покупали недвижимость.

"Была идентифицирована группа лиц - все граждане России, практически не связанные с Испанией, а также ряд подставных компаний, не ведущих реальной экономической деятельности", - говорится в сообщении.

Дело Магнитского – что известно

Сергей Магнитский в 2009 году умер в российской тюрьме. Он раскрыл массовое налоговое мошенничество, совершенное российскими фискалами.

Позже в США приняли закон, который ввел санкции в отношении лиц, подозреваемых в причастности к смерти Магнитского. Ограничения предусматривали запрет на въезд в США и блокировку финансов в американских банках.

Подозреваемые в смерти юриста вошли в так называемый "список Магнитского", в который в дальнейшем стали вносить всех подозреваемых в нарушении прав человека, а также коррупции.

В декабре 2016 года США расширили действие "закона Магнитского" на весь мир.

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