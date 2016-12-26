"Список Магнитского" может пополниться тридцатью новыми именами

Программа "Справедливость для Сергея Магнитского" сегодня, 26 декабря, опубликовала новый список чиновников, посмертно преследовавших Сергея Магнитского, который раскрыл хищение более 5,4 миллиардов рублей коррумпированными чиновниками, через семь лет после его убийства в следственном изоляторе СИЗО "Матросская Тишина". Об этом говорится в распространенном пресс-релизе организации.

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Также сообщается, что Следственный департамент МВД РФ вновь отказал матери Сергея Магнитского в жалобе на незаконное посмертное преследование ее сына по уголовному делу о легализации похищенных из бюджета 5,4 миллиардов рублей.

"В новый список вошли 30 сотрудников МВД, Генеральной прокуратуры, ФСБ и Следственного комитета РФ, курирующих посмертное обвинение в отношении Сергея Магнитского и освободивших от ответственности уличенных Сергеем Магнитским в хищении из российского бюджета 5,4 миллиардов рублей членов преступной группы Клюева-Павлова и действовавших с ними в сговоре сотрудников МВД и ФНС РФ", - сказано в сообщении.

Приводим имена чиновников нового "списка Магнитского":

В.Я. Гринь – заместитель Генерального прокурора РФ, дал поручение о посмертном преследовании Сергея Магнитского за хищение 5,4 миллиардов рублей, которого он не совершал. В. Гринь внесен в санкционный список правительства США в соответствии с Актом Магнитского

О.В. Уржумцев – вынес после указания прокурора В.Гриня постановление о возбуждении уголовного дела №678540, в котором посмертно назвал Сергея Магнитского соучастником хищения 5,4 миллиардов рублей. О. Уржумцев внесен в санкционный список правительства США в соответствии с Актом Магнитского

Р.А. Филиппов – следователь СД МВД РФ, ответственный за посмертное преследование С.Магнитского по уголовному делу №678540

П.И. Тамбовцев – следователь СД МВД РФ, ответственный за посмертное преследование С.Магнитского по уголовному делу №678540

А.В. Ранченков – следователь СД МВД РФ, ведущий посмертное преследование С.Магнитского по уголовному делу №678540

Ю.М. Шинин – первый заместитель начальника СД МВД РФ, санкционировавший посмертное преследование С.Магнитского и освободивший уличенных им чиновников и членов группы Клюева-Павлова от ответственности за хищение 5,4 миллиардов рублей

М.Ю. Александров – начальник управления по расследованию оргпреступности и коррупции СД МВД РФ, заместитель начальника СД МВД РФ, и затем заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры РФ, курирующий дела против С.Магнитского (посмертно) и его коллег

А.В. Сарибжанов – заместитель начальника управления по расследованию оргпреступности и коррупции СД МВД РФ, отказавший в жалобе на посмертное преследование С.Магнитского

С.А. Шамин – начальник 2-го отдела управления по расследованию оргпреступности и коррупции СД МВД РФ, санкционировавший посмертное преследование С.Магнитского

А.Ю. Рябцев – начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (Департамент "К") МВД РФ, задействованный в посмертном уголовном преследовании С.Магнитского и преследовании его коллег, и освобождении от ответственности лиц, причастных к гибели С. Магнитского

Д.Ю. Митяев – сотрудник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (Департамент "К") МВД РФ, задействованный в посмертном уголовном преследовании С.Магнитского и преследовании его коллег, и освобождении от ответственности лиц, причастных к гибели С. Магнитского

А.М. Краковский – заместитель начальника СД МВД РФ, ответственный за уголовное преследование С.Магнитского семь лет после его смерти

С.И. Шнейдерман – заместитель начальника управления СД МВД РФ, ответственный за уголовное преследование С.Магнитского семь лет после его смерти

С.А. Мурашев – заместитель начальника 2-го отдела управления СД МВД РФ, ответственный за уголовное преследование С.Магнитского семь лет после его смерти

В.П. Юдин – начальник управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры РФ, ответственный за посмертное уголовное преследование С.Магнитского

В.В. Игнашин – заместитель начальника управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры РФ, ответственный за посмертное уголовное преследование С.Магнитского

С.А. Бочкарев – прокурор управления по надзору за расследованием особо важных дел Генеральной прокуратуры РФ, ответственный за посмертное уголовное преследование С.Магнитского

А.В. Куликов – прокурор 2-го отдела управления по надзору за расследованием особо важных дел Генпрокуратуры РФ, ответственный за посмертное уголовное преследование С.Магнитского

Д.Н. Строителев – начальник подразделения Управления "К" ФСБ РФ, ответственный за посмертное уголовное преследование С.Магнитского и отказы в жалобах матери Магнитского

В.В. Комаров – оперуполномоченный Управления "К" ФСБ РФ, привлеченный к посмертному уголовному преследованию С.Магнитского

А.Б. Погребняк – оперуполномоченный Управления "К" ФСБ РФ, привлеченный к посмертному уголовному преследованию С.Магнитского

Е.Б. Голубев – следователь Следственного комитета РФ, освободивший от ответственности за хищение из бюджета 5,4 миллиардов рублей чиновников ФНС РФ и посмертно преследующий Сергея Магнитского

В.Н. Алышев – заместитель руководителя ГСУ СК РФ, освободивший от ответственности чиновников МВД, посмертно преследующих Сергея Магнитского

А.Г. Исканцев – и.о. руководителя ГСУ СК РФ, освободивший от ответственности чиновников МВД, преследовавших Сергея Магнитского

С. С. Ольховников – заместитель руководителя второго следственного отдела следственного управления по Центральному федеральному округу, курировавший посмертное преследование Сергея Магнитского и освобождение от ответственности изобличенных Магнитским в хищении чиновников

С.В. Кирюхин – руководитель второго следственного отдела первого следственного управления Главного следственного управления СК РФ, курировавший посмертное преследование Сергея Магнитского и освобождение от ответственности изобличенных Магнитским в хищении чиновников

Л.В. Колобкова – заместитель руководителя первого следственного управления Главного следственного управления СК РФ, курирующая посмертное преследование Сергея Магнитского и освобождение от ответственности изобличенных Магнитским в хищении чиновников

А.А. Прокопец – и.о. руководителя первого следственного управления Главного следственного управления СК РФ, курирующий посмертное преследование Сергея Магнитского и освобождение от ответственности изобличенных Магнитским в хищении чиновников

Р.В. Эрдниев – заместитель руководителя управления процессуального контроля за расследованием особо важных дел в федеральных округах СК РФ, курирующий посмертное преследование Сергея Магнитского и освобождение от ответственности изобличенных Магнитским в хищении чиновников

Ю.А. Тютюнник – и.о. руководителя Главного следственного управления СК РФ, курирующий посмертное преследование Сергея Магнитского и освобождение от ответственности изобличенных Магнитским в хищении чиновников.

Напомним, подписанный президентом США Бараком Обамой закон об оборонной политике, который предусматривает выделение более 600 млрд долл. на нужды военных в 2017 году, предусматривает также распространение действия «закона Магнитского» на все страны.