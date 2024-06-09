Захарова заявила, что они передали помощь украинской армии.

Министерство иностранных дел России направило МИД Армении ноту протеста из-за поездки армянской делегации в Бучу.

Представительница министерства Мария Захарова назвала этот визит "откровенно недружественным шагом" со стороны Еревана, заявив, что Москва "иного и не ждала" от главы ереванского административного района Нор-Норк Тиграна Тер-Маргаряна.

"В связи с передачей помощи на нужды ВСУ и сделанными там недопустимыми высказываниями в адрес России направили ноту протеста в МИД Армении", - заявила Захарова. Видео дня

Визит армянской делеации в Бучу: что известно

Еще 3 июня посольство Армении в Украине сообщило и поездке Тиграна Тер-Маргаряна и посла страны Владимира Карапетяна в Бучу, Киев и Одессу.

В Буче они обсудили с мэром города Анатолием Федоруком возможности налаживания сотрудничества, а также почтили память убитых российскими захватническими войсками украинцев.

"Мы гордимся мужеством украинского народа и всегда готовы поддержать Бучу и другие общины, пострадавшие от боевых действий", - сказал Тер-Маргарян.

Также сообщалось, что армянская делегация передала медицинским учреждениям гуманитарную помощь в виде лекарств.

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