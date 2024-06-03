Путин пытается получить ворота в Иран и Ближний Восток.

Вывод российских войск из Азербайджана является признаком слабости РФ. Об этом говорится в материале Foreign Affairs.

Издание напоминает, что 17 апреля колонна российских танков и грузовиков прошла через ряд азербайджанских городов, покидая Нагорный Карабах, высокогорную территорию в центре Южного Кавказа, за которую Азербайджан и Армения воевали более трех десятилетий. С 2020 года там находились российские миротворцы. Теперь российский флаг, который развевался над военной базой региона, снимали.

"Несмотря на то, что это застало многих врасплох, уход России еще больше консолидировал смену власти, которая началась в конце сентября 2023 года, когда Азербайджан захватил территорию и почти ночью заставил массово покинуть около 100 000 карабахских армян, в то время как российские войска стояли в стороне", - говорится в статье. Видео дня

Авторы указывают, что Азербайджан, авторитарная страна, которая имеет общую границу с Россией на Каспийском море, стал мощным игроком со значительными ресурсами нефти и газа, сильной армией и прибыльными связями как с Россией, так и с Западом.

"Между тем две другие страны региона, Армения и Грузия, переживают собственные тектонические сдвиги. За несколько месяцев после захвата Азербайджаном Нагорного Карабаха Армения, традиционный союзник России, все решительнее повернулась к Западу", - пишет СМИ.

По мнению авторов статьи, как самая большая и богатая из трех стран Южного Кавказа, Азербайджан больше всего выиграл от смены России.

"Он является игроком в энергетической политике Восток-Запад, поставляя нефть и газ, которые транспортируются по двум трубопроводам через Грузию и ее близкого союзника Турцию на европейские и международные рынки. Имея общую границу с Ираном, он также служит воротами с севера на юг между Москвой и Ближним Востоком. Помогает то, что азербайджанский режим - в отличие от демократического правительства Армении - построен по тем же автократическим моделям, что и российский", - резюмирует издание.

Отношения между Россией и странами Кавказа - последние новости

Армения изгоняет российских солдат с части своих территорий. Об этом стало известно после встречи в Москве правителя России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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