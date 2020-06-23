Reuters: Свержение памятников на Западе напоминает о декоммунизации в Украине и России

Российские эксперты говорят, что Москва начала, но провалила свою декоммунизацию.

Атаки против памятников колониальной эры в некоторых странах Запада побуждают активистов в России и Украине оглянуться на то, как их страны разобрались с монументами времен СССР. И было ли этого достаточно.

Об этом пишет Reuters, напоминая, что участники протестов повалили или изувечили памятники в США, Великобритании, Бельгии и других странах на протяжении последних недель. Это произошло во время акций солидарности с движением против расизма и полицейской жестокости Black Lives Matter. После распада СССР в 1991 году памятники Владимиру Ленину и Иосифу Сталину стали спорными для многих людей из-за многочисленных нарушений прав человека во времена коммунистического режима.

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Россия решила сохранить все советские монументы, хоть и перевезла их в наиболее неоднозначный парк на побережье реки в Москве. В частности, сюда перевезли памятники Иосифу Сталину, который отправил миллионы людей в ГУЛАГ, и основателю НКВД Феликсу Дзержинскому. Их выстроили в линейку вдоль деревянной дорожки. Памятники собрали со всей Москвы после 1991 года, когда улицы переименовывали, а символы коммунистического режима демонтировали.

"Думаю, свержение памятника Дзержинскому было одной из важнейших вещей, которые произошли в нашей стране", - сказала исследователь правозащитного центра "Мемориал" Александра Поливанова.

Но мавзолей основателя СССР Владимира Ленина до сих пор на почетном месте в центре Москвы. А тысячи памятников ему до сих пор стоят по всей России. Поэтому, по мнению Поливановой, усилий 90-х годов было не достаточно.

"События 1991 года оказались незавершенными. К сожалению, преступления не были должным образом осуждены ни на государственном уровне, ни в обществе. Декоммунизация не состоялась", - сказала она.

Украина свергла больше своих советских памятников, чем Россия, особенно после 2014 года, когда массовые уличные протесты в Киеве лишили президента Виктора Януковича власти. Те же, которые остались, атаковали из-за ассоциации с Януковичем. По словам бывшего главы Института национальной памяти Украины Владимира Вятровича, это произошло потому, что именно Янукович хотел восстановить более тесные связи с Москвой.

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"Люди начали обсуждать коммунистическое прошлое, преступления коммунистического режима и почему их нельзя допустить снова. Особенно зимой 2014 года сотни памятников Ленину были повалены как символ всего, что связано с СССР", - сказал он.

Издание напоминает, что после того в Украине приняли закон, запрещающий коммунистические символы.

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