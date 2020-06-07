Демонстрация против расизма в Берлине: 28 полицейских травмированы - СМИ

В акции на Александерплац участвовали 15 тысяч человек, за порядком следили 800 правоохранителей.

В Берлине задержали 93 человека после столкновений, которые произошли после мирной демонстрации против расизма, 28 полицейских получили травмы.

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Как сообщает Deutsche Welle, это произошло в ночь на воскресенье, 7 июня.

В акции на Александерплац участвовали 15 тысяч человек, за порядком следили 800 правоохранителей. После завершения мероприятия там собралось несколько сотен человек.

По данным полиции, после того, как был задержан мужчина за повреждение служебной машины, из толпы в них и в прохожих вблизи полетели камни и бутылки. В результате столкновений 28 полицейских получили легкие ранения, троим из них потребовалась медицинская помощь в лечебных учреждениях. Также был ранен фотограф.

Кроме немецкой столицы, демонстрации против расизма накануне прошли в Кельне, Мюнхене, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте, Дюссельдорфе и других немецких городах.

Поводом для них стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией в США. Независимая экспертиза показала, что мужчина умер от "асфиксии из-за сжатия шеи и спины". Полицейский давил своим коленом на шею Флойда 8 минут 46 секунд, несмотря на то, что мужчина громко и неоднократно говорил, что не может дышать. После публикации видео задержания Флойда в США начались массовые протесты против полицейской жестокости.

Как сообщал УНИАН, 25 мая в городе Миннеаполис при задержании полицией погиб афроамериканец Джордж Флойд. В задержании участвовали четверо полицейских. Применение силы правоохранителями привело к удушению и смерти Флойда.

Его гибель вызвала протесты как в Миннеаполисе, так в и других городах США, которые переросли в массовые беспорядки и погромы.

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