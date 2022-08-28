Биография Марии Аделы Куфельдт Риверы гласила, что она вдова, ювелир и светская львица. Ребенок отца-немца и матери-перуанки, рожденная в Кальяо, Перу, и брошенная матерью в Москве во время Олимпийских игр 1980 года.

Журналисты ряда зарубежных изданий установили личность "глубоко законспирированной" российской шпионки, которая выдавала себя за перуанку с немецкими корнями и под именем Мария Адела Куфельдт Ривера жила в разных странах Европы.

Совместное расследование Bellingcat, The Insider, Der Spiegel и La Repubblica по выявлению шпионки продолжалось 10 месяцев, пишет Голос Америки.

Как выяснили расследователи, она имела бизнес – дизайн собственной линии ювелирных украшений, что помогало ей жить активной социальной жизнью и знакомиться с нужными людьми, в частности с офицерами НАТО, которые служили в итальянском Неаполе.

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Христо Грозев, генеральный директор Bellingcat и ведущий расследователь сообщил, что наткнулся на необычное имя, когда просматривал базу данных о пересечении белорусской границы, которую передали расследователям белорусские харкеры.

"Мы впервые заметили ее благодаря чрезвычайно полезной базе данных, которой поделились с нами белорусские киберпартизаны: реестр пересечения границы Беларуси. Мы знали диапазоны номеров паспортов шпионов ГРУ и ФСБ, поэтому решили искать в этом наборе данных по частичным совпадениям, оставляя последние 3 цифры как символы подстановки", – пояснил Грозев.

Он отметил, что еще работая над расследованием отравления Скрипалей в Великобритании, журналисты выяснили, что российская разведка выдавала своим шпионам за рубежом паспорта одной серии. Доступ к этим номерам позволил журналистам-расследователям разоблачать других шпионов, отслеживая такие группы чисел.

Отталкиваясь от номера паспорта на имя "Руслан Боширов", Грозев наткнулся на имя Мария Адела Куфельдт Ривера, которая жила в Европе, но 13 раз посещала Россию, пересекая границу на поезде.

Позже российский коллега Грозева Роман Доброхотов из проекта The Insider выяснил, что женщина с очень похожим именем была секретарем Lions Club, благотворительной организации в Неаполе. Они вместе обратились к итальянской коллеги Флориане Булфон и она сказала, что этот клуб расположен прямо возле командного центра НАТО, и остальные его члены были офицерами НАТО.

Журналисты выяснили, что россиянку, которая, вероятно, работала на ГРУ, зовут Ольга Колобова, и ее шпионская карьера оборвалась внезапно в 2018 году после публикации расследования об отравлении Скрипалей в Британии.

Как пишет расследователь, основатель Bellingcat, Элиот Хиггинс, 14 сентября 2018 года Bellingcat и The Insider опубликовали расследование о тайных личностях "Руслана Боширова" и "Александра Петрова", двух тайных шпионов ГРУ, причастных к отравлению "Новичком" Сергея и Юлии Скрипалей.

В тот же день в полночь, отметил расследователь, начальнику в/ч 29155 ГРУ генерал-майору Аверьянову позвонил начальник отдела номер 5 ГРУ, "так называемой программы нелегалов – малоизвестного отдела, который рассаживал военных шпионов по всему миру под вымышленными именами".

"Двое офицеров ГРУ разговаривали чуть больше двух минут", – рассказал Хиггинс. А уже на следующий день предполагаемая российская шпионка была на пути в Москву.

"На следующий день Мария Адела Куфельдт Ривера купила билет в один конец из Неаполя, Италия, в Москву, летя по паспорту с одного из диапазонов номеров, которые Bellingcat опубликовал накануне", – отметил Хиггинс.

С тех пор гражданка России Ольга Колобова, 1982 года рождения, проживает в Москве в элитной квартире.

Как добавил Хиггинс, самым пикантным моментом в этой истории для него стало то, что свою "авторскую" бижутерию, которой она одаривала высокопоставленных лиц, включая принца Халифа бин Салман Аль Халифа, премьер-министром Бахрейна, Колобова покупала через "Али-экспресс", китайскую службу доставки товаров.

Как пишет Хиггинс, когда расследователи обратились за комментарием в посольство России в Риме, в ответ посольство лишь опубликовало в Twitter карикатуру с комментарием: "Если вы везде видите российских шпионов, возможно, вы слишком много читаете газету "Реппублика".

Как сообщал УНИАН, в мае украинские пограничники задержали гражданку РФ, которая как "паломница Свято-Успенской Почаевской лавры" пыталась попасть в страну.

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