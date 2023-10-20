Он отметил, что Грузия и Молдова также могли бы начать освобождать свои территории.

Третья мировая война началась в 2008 году и сейчас идет ее горячая фаза, считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Об этом он сказал в эфире телемарафона Единых новостей. В частности Данилова попросили прокомментировать тезис, что с нападением ХАМАСа на Израиль началась III Мировая война, поскольку сейчас четко выделилась ось зла, против которой воюет цивилизованный мир.

"Третья мировая война началась в 2008 году, когда Российская Федерация напала на Грузию, забрала часть территории. Затем была ситуация февраля 2014 года. Просто она (война) находилась в таком "прохладном" состоянии, а сейчас перешла в активную стадию. В горячую фазу она перешла 24 февраля 2024 года. А то, что сейчас происходит на территории Израиля, на территории других стран – это уже последствия. Более того, я уверен, что это не последняя война (конфликт – УНИАН), которые мы будем в ближайшее время с вами наблюдать. Мир пришел в большое движение... и очень многое будет сейчас зависеть от того, как быстро можно будет ставить точку в этом вопросе, чтобы она, не дай Бог, не расползлась по всему миру", - сказал Данилов.

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Он подчеркнул, что это очень важно, чтобы мир сейчас отреагировал соответственно. "И я думаю, что ответственные политики, в том числе США понимают, что как можно скорее надо ставить точку. Раз и на всегда", - подчеркнул секретарь СНБО.

По словам Данилова, если бы Грузия и Молдова начали освобождать свои территории от РФ, когда идет война в Украине, то совместно нам удалось бы гораздо быстрее решить вопрос возвращения территорий, захваченных агрессором.

"Моя позиция была еще с конца февраля-начала марта, когда началась у нас агерсия, и я говорил: если бы грузины и Молдова начали освобождать свои территории от российских оккупантов, мы бы тогда гораздо быстрее решили этот вопрос. Но это решение их правительств, это решение этих стран. Они считают, что с нашей помощью, то есть когда мы одержим победу над россиянами, то они очень быстро освободят свои территории", - отметил секретарь СНБО.

Он добавил, что ситуация в Карабахе, показала полную неспособность россиян быть партнером, отвечать за свои слова и т.д., Потому что они гарантировали армянам ряд вопросов.

"Я за то, чтобы как можно скорее все конфликты закончились, которые есть в мире. Более того, они должны закончиться справедливо. И с как можно меньшими потерями. К сожалению, мы сегодня свою независимость отстаиваем с такими потерями... если бы в 2008 г. мир ответил на то время современному Гитлеру по фамилии Путин, а в 2014 году, когда был крымский вопрос, то я думаю, что потерь было бы гораздо меньше. Но это уже история. Нам свое делать, нам побеждать врага", - подчеркнул Данилов.

Новое глобальное противостояние

Как сообщал УНИАН, по мнению эксперта-международника Тараса Жовтенко, "театром" Третьей мировой войны, кроме Украины и Израиля, могут стать Корея и Тайвань.

После нападения ХАМАСа на Израиль в информационном пространстве все чаще вспоминают о Третьей мировой войне. Как известно, Россия шаг за шагом, с 2014 года пытается уничтожить Украину, ХАМАС, не без поддержки Ирана, напал на Израиль, в ответ на удары израильтян по сектору Газа с севера стране угрожает Сирия и Ливан, Южная Корея ожидает вероятного нападения со стороны КНДР.

Все эти события показали миру "ось зла". Россия-Иран-КНДР - три страны, которые сегодня четко, на уровне заявлений своих лидеров, противопоставят себя коллективному Западу и Соединенным Штатам. Нередко к "оси зла" относят и Пекин, но официально Китай пока занимает сдержанную нейтральную позицию.

Возвращение Карабаха

19 сентября в Карабахе возобновились боевые действия - Азербайджан объявил об антитеррористических мерах в регионе. Уже 20 сентября армянские вооруженные формирования объявили о капитуляции в Карабахе.

По договоренности, непризнанная республика "Нагорный Карабах" прекращает свое существование с 1 января 2024 года.

При этом 4 октября издание Politico написало, что высокопоставленные чиновники США и Евросоюза тайно встречались со своими российскими коллегами для экстренных переговоров по разрешению противостояния в Карабахе. Переговоры состоялись всего за несколько дней до того, как Азербайджан начал военное наступление.

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