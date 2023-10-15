Также он почетил другие населенные пункты Карабаха и там тоже поднял флаг Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял флаг страны в Ханкенди (Степанакерте), который во время оккупации был столицей непризнанного Карабаха.

Как сообщается на сайте президента Азербайджана, там Алиев выступил с речью. "Не прошло и трех лет, а мы уже здесь, в Ханкенди под гербом и флагом Азербайджана. Это большое... событие... Эту историю... создали мы", – сказал президент.

Также он почетил другие населенные пункты Карабаха и там тоже поднял флаг Азербайджана.

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Ситуация в Карабахе

19 сентября в Карабахе возобновились боевые действия – Азербайджан объявил об антитеррористических мерах в регионе. Уже 20 сентября армянские вооруженные формирования объявили о капитуляции в Карабахе.

По договоренности, непризнанная республика "Нагорный Карабах" прекращает свое существование с 1 января 2024 года.

При этом 4 октября издание Politico написало, что высокопоставленные чиновники США и Евросоюза тайно встречались со своими российскими коллегами для экстренных переговоров по разрешению противостояния в Карабахе. Переговоры состоялись всего за несколько дней до того, как Азербайджан начал военное наступление.

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